CHP’li Başevirgen: Cumhurbaşkanı üç çocuk diyor ama asgari ücretli çocuğunu besleyemiyor

24 Ekim 2022 Pazartesi, 09:40

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, süt üretiminde geçen yıla göre yüzde 2,9’luk bir düşüş yaşanması nedeniyle, halk tarafından ucuz olarak bilinen marketlerde bile bir litre sütün fiyatının 20 lira, tam yağlı inek peynirin kilosunun ortalama 100 lira, yumurtanın bir tanesinin 2,5 liraya çıktığını söyleyerek, “Kesimhanede kilosu 100 liraya kesilen dana etinin marketlerdeki ortalama fiyatı ise 150 lirayı buluyor. Oluşan bu fiyatlarla yurttaşların alım gücünü karşılaştırdığımızda, halkımızın süt içmeyi, peynir, yumurta ve et yemeyi unuttuğunu görüyoruz. Yetişkin bireylerin yeteri kadar et ve süt ürünlerini tüketememesi elbette bir sorun. Fakat asıl önemli tehlike çocuklarımızın bunlardan mahrum kalması” diye konuştu.

“ASGARİ ÜCRETLİ ÇOCUĞUNU BESLEYEMİYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her fırsatta ailelere en az üç çocuk tavsiye ettiğini ama asgari ücretli ailelerin, çocuklarını sağlıklı besleyemediklerini söyleyen Başevirgen, “Büyüme döneminde olan çocuklar için protein ve kalsiyum ihtiyacı çok önemli. Özellikle okul çağı ve öncesi çocuklar, protein ve kalsiyum ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için süt ve süt ürünleri ile et tüketmek zorunda. 7 yaşındaki bir çocuğun sağlıklı beslenebilmesi için günlük 30 gram proteine ihtiyacı var. Bunun için de her gün en az 400 ml süt, 60 gram peynir, 1 adet yumurta ve 50 gram et tüketmeli. Ancak bu hayvansal proteinler için yapılacak harcama, ailenin kendisi hiç tüketmese dahi günlük 24, aylık ise 700 lirayı buluyor. Eğer ailenin gelişme çağında 2 çocuğu varsa aylık harcama tutarı bin 400 liraya çıkıyor. Yani günümüz şartlarında asgari ücretle çalışan biri, çocuklarını bir şekilde doyursa da aslında sağlıklı besleyemiyor.” ifadelerini kullandı.

"0-12 YAŞA DESTEK VERİLMELİ"

5 bin 500 lira asgari ücretle geçinmeye çalışan iki çocuklu bir ailenin, toplam gelirin %25’ni sadece çocukların hayvansal protein ihtiyacına ayırması anlamına geldiğini söyleyen Başevirgen, “Barınma, ısınma, elektrik, su, ulaşım ve diğer masraflar derken asgari ücretle geçinen ailelerin çocuklarına böyle bir bütçe ayırması mümkün değil. Geçim derdindeki yurttaşlar, peynir yerine çökelek veya yağsız lor peyniri, et yerine bakliyat ve makarna yiyerek yaşamaya çalışıyor. İktidar 0-12 yaş aralığında çocuğu olan asgari ücretli ailelere “çocuk gelişimi parası” adı altında çocuk başına 500-1000 lira aralığında ayni veya nakdi hayvansal ürün alım desteği vermeli. Aksi takdirde çocuklarımız, bu yoksulluk ve yoksunluk içerisinde sağlıksız bireylere dönüşecek. Çocuklarımıza bu kötülüğü yapmaya kimsenin hakkı yok” şeklinde konuştu.