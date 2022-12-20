CHP’li Başevirgen: Bir ton kömür asgari ücreti geçti!

20 Aralık 2022 Salı, 12:08

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa’nın Salihli ve Ahmetli ilçelerinde kömür satan esnaflarla bir araya geldi. Vatandaşların alım gücündeki azalma nedeniyle kömür satışlarının da ciddi oranda düştüğünü söyleyen esnaf isyan etti.

ESNAF: KÖMÜR FİYATLARINDAKİ ARTIŞTAN BİZİ SORUMLU TUTUYORLAR

Salihli’de 32 yıldır kömür sattığını söyleyen esnaf Niyazi Gündoğdu, “Son 1,5 yıldaki gibi bir dönemi hiç görmedim. Yazıktır bu millete. Geçen seneye göre fiyatlar yüzde 300 arttı. Kendi memleketimizde üretiliyor ama maalesef fiyatlar çok yüksek. Geçen sene yılbaşında kömürün tonu 425 liraydı. Şimdi 5 bin lira. Bir yılda 5 kamyon kömür param bir kamyona düştü. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), parasını ödediğim kömürü göndermediği gibi gönderdiğinde de gelen zamları yansıtıyor. TKİ, en azından benim parasını ödediğim kömürü bana versin, bundan sonra alacağım kömüre zam uygulasın. Özelleşen yerden kömür alıyoruz. Bir ton iki ton kömür alan kalmadı. Herkes ihtiyacı kadar alıyor. Vatandaş kömür fiyatlarındaki artıştan bizi sorumlu tutuyor. 25 kilo kömür 125 lira. Vatandaşı ancak 2 gün idare eder. Akşamdan akşama yaksa 3-4 gün gider. Sadece kömür değil odun da pahalandı. Geçen sene bir çuval odun 30 liraydı şu anda 70 lira. Ben odunu 60 liraya satıyordum, 65 liraya yerine koyabiliyordum. 5 lira da cebimden koyuyordum. Hamallığım da cabası. Hani benim karım? Ekonomi düzgün gidiyor diyorlar, nasıl ekonomi düzgün gidiyor? Yılbaşında güya işçiye emekçiye zam yapacaklar. Daha zammı vermeden zaten benim cebimden alıyorlar. Ben de bunlara oy vermedim mi? Verdim. İyi olsun diye verdim ama olmadı. Ne düzeldi? Bunları göndereceğiz başka alternatifi yok. “ diye konuştu.

“BİSİKLETİN ARKASINA KÖMÜR KOYUP GÖTÜREN VAR”

Ahmetli ilçesinde ise 23 yıldır kömür satan Adnan Güngör ise CHP’li vekile, “ Geçen sene kömür 1000-1500 arasıydı bu sene 4500-5000 lira. Fiyatlar 4’e katladı. 25 kiloluk kömürün torbası 120 lira. Yılbaşından sonra fiyatlar ikiye üçe katladı. 1500’e satıyorsak bir anda 3000 lira oldu. Eskiden bu aylarda elimizde bir liste olurdu. Akşama kadar yetiştiremezdik. Şimdi akşama kadar sattığımız kömür 500 kilo. Bazen hiç satamıyoruz. Kış gününde, bu aylarda durmamamız lazım bizim. Geçen sene 10 torba alan bu sene 2-3 torba alıyor. Bir ton alan 10 torba alıyor. Bisikletin arkasına kömür koyup götüren var nasıl ısınacaklar bilmiyorum. 20 torba kömür sardık. 3-4 tane eve gidecek. Arabanın mazot parası değil. Eskiden mazot 7-8 liraydı, dokunmuyordu, evlere dağıtıyorduk. Şimdi kar mazota gidiyor. 4 kişilik bir aile kışı 1,5 ton kömürle kapatır. Odun da 2800 lira. Toplamda ısınmanın maliyeti 10 bin lira. Aylığa vursan 1000 lira. Asgari ücretlinin alma şansı yok. En düşük emekli maaşı 3500 lira, arabanın sigortası 4000 lira. Nasıl geçinilsin? Doğal gaz da çoğalınca bizim işler iyice azaldı. Yıllarca yaptığımız işi bırakacağım, başka çareler arıyoruz. Stresten artık kalbim sıkışıyor” diyerek dert yandı.

BAŞEVİRGEN: KÖMÜRE YAPILAN ZAMLAR DUDAK UÇUKLATIYOR

Esnaf ziyaretleri sonrası değerlendirmelerde bulunan Başevirgen, “Özellikle dar gelirli ve yoksul vatandaşlar barınma, gıda ve ısınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi. Derin bir yoksulluğa sürüklenen bu kesimin, en önemli sorunlarından biri de ısınma. Kış mevsimine girdiğimiz şu günlerde vatandaşlarımız, ağır kış şartlarında ısınma ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını düşünüyor. Elektrik ve doğal gaza gelen zamların ardından kömür ve odun fiyatları da cep yakıyor. Doğal gaz fiyatları bir yılda yüzde 164 zamlanırken, vatandaşların alternatif olarak yöneldiği kömür fiyatlarındaki artışlar da yüzde 300’ü buldu. Bir ton kömür neredeyse bir asgari ücreti geçti. Vatandaşlar çok zor durumda. Fiyatların düşmesi bir yana, daha da artmasından endişe ediyorlar. Bu kış gerçekten kara geçecek. Adı ister sosyal yardım olsun, ister seçim yatırımı olsun, iktidarın zor durumda olan hanelere yardım elini uzatması elzemdir.” şeklinde konuştu.