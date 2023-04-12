CHP’li Başevirgen: Maden ocaklarına yakın hastanelerin eksikleri giderilmiyor

Yayınlanma: 12.04.2023 - 13:50

Güncelleme: 12.04.2023 - 13:50

Manisa’nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında gerçekleştirilen kontrollü patlama sonrasında karbonmonoksit gazından zehirlenen işçilerden biri öldü, 5'i hastaneye kaldırıldı.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen hastaneye kaldırılan işçileri ziyaret etti. Başevirgen’e CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy ve Akhisar İlçe Başkanı Umut Çavuş eşlik etti.

“EKSİKLER GÖRMEZDEN GİDERİLMİYOR”

CHP’li Başevirgen ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, “Soma bir maden ve madenci ilçesi. Ne yazık ki kontrollü yapılan işlemlerde bile bu tür kazalar yaşanabiliyor. Bugünkü kazada bir maden işçimizi kaybettik, beş işçimiz de zehirlendi. Soma’daki maden ocaklarında yaklaşık 10 bin maden işçisi çalışıyor. Ekstra özen gösterilmesi gereken ve her an bu tür kazaların yaşanma ihtimali olan Soma’daki Devlet Hastanesi’nde ne yazık ki madencilere hızlı müdahale edecek teknik ekipmanlar yok. Sağlıkta devrim yaptığını iddia eden iktidar maden ocaklarının bulunduğu il ve ilçelerdeki hastanelerin eksiklerini gidermiyor” diye konuştu.

“KARBONMONOKSİT ORANINI ÖLÇECEK CİHAZ, YANIK ÜNİTESİ VE HİPERBARİK BASINÇ ODASI YOK”

Başevirgen, karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 işçinin Soma Devlet Hastanesi’ne, 3 işçinin de Akhisar devlet hastanesine sevk edildiğini söyleyerek, “Bu hastanelerde yaralı maden işçilerine imkanlar dahilinde müdahale edilmeye çalışıldı. Çünkü iki hastanede de kandaki karbonmonoksit oranını ölçecek cihaz yok. Olası bir yanık vakası için yanık ünitesi ve gaz zehirlenmelerine karşı hiperbarik basınç odası yok. 4 işçimiz oksijen tedavisi için Manisa’ya gönderildi.10 bin kişinin yerin altında olası risklerle çalıştığı Soma’da ve çevre ilçelerdeki hastanelerde ne yazık ki tedavi konusunda yetersiz kalınıyor” dedi.

“İKTİDARIN GÖRMEZDEN GELDİĞİ EKSİKLERİ BİZ TAMAMLAYACAĞIZ”

Soma Faciasını yaşamış bir ilçe olarak, gerekli tedbirlerin hala alınmadığına dikkat çeken Başevirgen, “Maden kazaları bu ülkenin kaderi değil. Soma’da 2014 yılında 301 madencimizi şehit verdik. 4 Ekim 2022’de 42 işçimizin hayatını kaybettiği Amasra maden faciasını yaşadık. Madenlerdeki can güvenliğini sağlamanın yanı sıra, yaşanacak olan kazalara karşı sağlık sistemimizi de bir o kadar hazır tutmak zorundayız. Her an bir maden kazası ile karşı karşıya kalabilecek bir ilçenin devlet hastanesinde yanık ünitesi ve hiperbarik basınç odası olmamasını kabullenemiyoruz, kabul de etmiyoruz. İktidarın değişmesine çok az kaldı. 14 Mayıs’tan sonra tüm bu bozuk düzeni ve dertlere çare olamayan sağlık sistemini düzelteceğiz” ifadelerini kullandı.