CHP’li Başevirgen: Madencilerimizin hak arayışını sürdüreceğiz

Yayınlanma: 29.02.2024 - 11:40

Güncelleme: 29.02.2024 - 11:40

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan facia sonrası toprak altında kalan 9 işçi hala bulunamadığını, ardından Elazığ’da da madende meydana gelen göçüğün sıcaklığını korurken Manisa’nın Soma ilçesinin 11 madene daha onay verildiğini söyledi.

“İKTİDAR SOMA'DA 11 MADENE DAHA ONAY VERDİ”

Manisa’nın Soma ilçesinde yaklaşık 7 bin metrekarelik ormanlık alanda maden arama çalışması yapılacağını hatırlatan Başevirgen, “İliç’te toprak altındaki madencilerimize hala ulaşılamazken, Elazığ’da bir başka maden ocağında göçük meydana geldi. Gözü ranttan başka bir şey görmeyen iktidar ise peş peşe maden kazalarının yaşandığı bu süreçte içlerinde seçim bölgem Manisa’nın Soma ilçesinin de yer aldığı 11 madene daha onay verdi. Soma’da yaklaşık 7 bin metrekarelik ormanlık alanda maden arama çalışması yapılacak” diye konuştu.

“AKP İKTİDARI SÜRESİNCE 2 BİNE YAKIN MADEN İŞÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ”

Başevirgen, AKP döneminin son 15 yılında 386 bin madene ruhsat verildiğini belirterek, “AKP iktidarı süresince 2 bine yakın maden işçisi hayatını kaybetti. Caydırıcılığı olmayan cezaları ödeyip, kural tanımazlığa devam eden, her seferinde işçilerimize mezar olan bu madencilik faaliyetlerine karşı çıkıyoruz. İşçinin sağlığını ve güvenliğini hiçe sayan bu anlayış canlarımızı bizden alıyor” ifadelerini kullandı.

“SON 20 YILDA MEYDANA GELEN EN ÖLÜMCÜL MADEN KAZALARININ BEŞİ TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİ”

14 Mayıs’taki genel seçimlerin ardından Meclis Genel Kurulu’na 44 tane kanun teklifi geldiğini söyleyen Başevirgen, “İçlerinde madencilerin güvenliği, madencilerin iş sağlığı ile ilgili tek bir madde yok. Önce İliç sonra Elazığ’da yaşanan maden kazaları yurdun dört bir yanındaki madenler için sinyal veriyor. Dünya’da son 20 yılda meydana gelen en ölümcül maden kazalarının beşi Türkiye’de gerçekleşti. İngiliz, Fransız, Alman madencinin fıtratında olmayan bizim madencimizin fıtratında olamaz” diye konuştu.

“ARTIK YENİ CAN KAYIPLARINA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK”

Binlerce madencinin tedbirsizlikler, kural tanımazlıklar nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çeken Başevirgen, “Soma’da 301 madencisini şehit vermiş bir ilin milletvekili olarak, artık yeni can kayıplarına tahammülümüz yok. Bizler denetimsiz madenciliğe kurban edilen binlerce madencimiz için hak arayışımızı sürdüreceğiz” dedi.