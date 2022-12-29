CHP’li Başevirgen: Manisa’da bir doz bile kuduz aşısı yok!
Türkiye’de artan kuduz vakaları sonrası aşıda çıkan sorunları Meclis gündemine taşıyan CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi ve “Manisa’da dört gün önce bir sokak hayvanı tarafından ısırılan vatandaşımız, üç hastaneye başvurmasına rağmen bir doz bile kuduz aşısı bulamadı. 1,5 milyondan fazla nüfusu olan Manisa’da kuduz aşısı yok. Yüzyılın Türkiye’sinde neredeyse hiçbir şehirde kuduz aşısı bulunamıyor” dedi.
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir sokak hayvanı tarafından ısırılan ve kuduz aşısı olmak için üç hastane dolaşmasına rağmen tek doz aşı bulamayan vatandaşın yaşadığı mağduriyeti Meclis gündemine taşıdı. Başevirgen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vererek ülkede son 6 ayda görülen kuduz vaka sayısını, kuduz aşısı stok durumunu ve bu stokların illere göre dağılımını sordu.
“ÜÇ HASTANE GEZDİ, TEK DOZ AŞI BULAMADI”
CHP’li Başevirgen yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz aylarda Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı bir çocuğa kuduz teşhisi konmuş, fakat tedaviye geç başlanması ve zamanında aşı yapılamaması nedeniyle çocuğumuz hayatını kaybetmişti. Anlaşılan Sağlık Bakanlığı bu durumdan ders çıkarmamış. Manisa’da dört gün önce bir sokak hayvanı tarafından ısırılan vatandaşımız, kuduz hastalığına karşı aşı olmak için Turgutlu Devlet Hastanesi, Manisa Şehir Hastanesi ve Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi olmak üzere üç hastaneye başvurmasına rağmen bir doz bile kuduz aşısı bulamadı. 1,5 milyondan fazla nüfusu olan Manisa’da kuduz aşısı yok ama sorun sadece Manisa ile ilgili değil. Yüzyılın Türkiye’sinde neredeyse hiçbir şehirde kuduz aşısı bulunamıyor” ifadelerini kullandı.
“EN YAKIN AŞI 180 KM. MESAFEDE”
Kuduz aşısının toplam 4 doz yapıldığını söyleyen Başevirgen “Kuduz olduğu düşünülen bir hayvan tarafından ısırıldıktan sonra ilk dozun hemen ısırma günü yapılması gerek. İlk dozun yapıldığı günü takip eden 3 ve 7. günlerde bir doz, 14 ve 28. günler arasında da bir doz daha yapılmalı. Günlerdir Manisa’da kuduz aşısı arıyorum diyen bir vatandaşımız; dört gün önce birinci dozu yaptırabilmek için Manisa ve tüm ilçelerini aradığını, ancak 180 km uzaklıkta İzmir’in Urla ilçesinde aşı bulabildiğini ve bugün yapılması gereken 2. dozunu ise hala yaptıramadığını ifade ediyor. Bu vatandaşımız belki de hayati tehlike ile karşı karşıya. Vatandaşlarımızın ve toplumun sağlığı bu kadar hafife alınmamalı” diye konuştu.
“BİZİ DÜNYAYA REZİL EDENLERE YAZIKLAR OLSUN”
CHP’li Başevirgen, ABD’nin “Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi” (CDC)’in internet sitesinde, ülkemize seyahat etmeyi düşünen vatandaşlarına yapmış olduğu uyarıyı hatırlatarak, “Bu uyarıda, ‘Türkiye'de kuduz köpeklere çok sık rastlanıyor. Türkiye'deyken bir köpek veya başka bir memeli tarafından ısırılır veya tırmalanırsanız, kuduz tedavisi sınırlı olabilir veya hiç olmayabilir. Faaliyetleriniz köpeklerin veya vahşi yaşamın etrafında olacağı anlamına geliyorsa, seyahatinizden önce kuduz aşısını düşünün.’ İfadeleri yer alıyor. Bizi dünyaya düşürenlere yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.
“BİR AN ÖNCE KUDUZ AŞISI SIKINTISI YAŞANAN TÜM İLLERE AŞI GÖNDERİN”
Bu gibi vakalarda vatandaşların çabalaması ve çözüm yolu araması yerine her ilde aşı ve tıbbi takip yönüyle yetkilendirilmiş hastanelerin bulunması gerektiğini söyleyen Başevirgen, “Aslında kağıt üzerinde iş ve işleyişin böyle olduğunu biliyoruz. Fakat uygulamaya geldiğinde vatandaşların nasıl kaderine terkedildiği görüyoruz. Geçen ay kuduz hastalığının bulaşmasını önlemede yetersiz kaldığımızı, bu çağda bazı Afrika ülkeleri ve Hindistan gibi geri kalmış ülkelerle birlikte anıldığımızı üzülerek söylemiş ve bunun gerçekten utanç verici olduğunu dile getirmiştik. Ama en azından tedavi noktasında iyi olduğumuzu söyleyerek avunuyorduk. Şimdi tedaviyi de yapamadığımızı gördük. Sağlık Bakanına sesleniyoruz, lütfen ivedi bir şekilde Manisa ve aşı sıkıntısı yaşayan tüm illerimize kuduz aşısının gönderilmesini sağlayın. İnsanlar aşı bulamıyor” dedi.
Başevirgen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi;
- Türkiye’de son 6 ayda kaç kuduz vakası görülmüştür?
- Türkiye genelinde tüm iller ayrı ayrı belirtilmek üzere ne kadar kuduz aşısı stoku bulunmaktadır?
- Türkiye genelinde ve Manisa ilinde son 3 ayda kaç kişi kuduz aşısı olmuştur?
- Manisa’da kuduz aşısı bulunmadığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise kuduz aşısı temininde sorun yaşanmasının sebepleri nelerdir?
- Kuduz hastalığının ve aşılama programının takibi için illerde yetkilendirilen hastane veya sağlık kuruluşu var mıdır? Manisa ili özelinde yetkili kuruluş hangisidir?
- ABD’nin “Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi” (CDC)’in internet sitesinde, ülkemize seyahat etmeyi düşünen vatandaşlarına yapmış olduğu uyarı ile ilgili olarak bugüne kadar yapılan iş ve işlemler nelerdir?
- 2002 - 2022 döneminde ithal edilen kuduz aşısı doz sayısının yıllara göre dağılımı nedir?
- 2002 - 2022 döneminde ithal edilen kuduz aşıları için ne kadar para ödenmiştir?
- Bakanlığınızca yürütülen “Kuduz Aşısı Yerli Üretim Projesi”nde gelinen son durum nedir?
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