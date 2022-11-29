Kuduz tehlikesi yeniden... Kars'ta bir köy karantinaya alındı!
Bitlis'te ortaya çıkan kuduz vakalarından sonra bu sefer de Kars'ta kuduz alarmı verildi. Şehrin Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyünde ölen bir kedide kuduz tespit edildi. Bunun üzerine köy karantinaya alındı.
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyünde bir kedinin saldırgan hareketleri ve ani ölümü üzerine köylüler, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Köye giden ekiplerin kediden aldığı numune, Erzurum Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi.
Buradaki analiz sonucunda kedide kuduz virüsü tespit edildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Komisyonu kararıyla karantinaya alınan köyde sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı yapıldı.
KUDUZDAN BİR ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan P.E. (10) ve Mustafa Erçetin (12) yaralanmıştı. Çocuklardan Mustafa Erçetin'in kuduz olduğu saptanmıştı.
Erçetin, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
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