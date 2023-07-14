CHP’li Başevirgen Manisa’da yaşanan afeti Meclis gündemine taşıdı

Yayınlanma: 14.07.2023 - 10:35

Güncelleme: 14.07.2023 - 10:35

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve Manisa'nın birçok ilçesinde etkili olan yoğun yağış ve dolu afetini Meclis gündemine taşıdı.

“ÇİFTÇİLERİN MAĞDURİYETİ GİDERİLSİN”

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan CHP’li Başevirgen, meydana gelen afet nedeniyle çok sayıda tarla, bağ ve bahçenin zarar gördüğünü ifade ederek “Özellikle en önemli ihraç ürünümüz olan üzüm bağlarında hasar oldu. Üzüm hasadına az bir zaman kala yaşanan bu afet üreticilerimizi mağdur etti. İlaç, mazot ve gübreye peş peşe gelen zamlar zaten üreticilerin belini bükerken bu yaşanan afetle çiftçilerimiz daha da mağdur oldu. Ürünlerinde büyük kayıplar yaşayan Manisalı çiftçilerimiz uğradıkları hasarın karşılanmasını istiyor” diye konuştu.

“KURU ÜZÜM FİYATI 2 DOLARIN ALTINDA OLMAMALI”

Yaptığı konuşmada, kuru üzüm taban alım fiyatının açıklanmasına da az bir süre kaldığını hatırlatan Başevirgen, iktidara seslenerek “Kuru üzüm taban fiyatı gecikmeden açıklanmalı, Sultaniye kuru üzümün fiyatı 2 doların altında olmalı, artan maliyetler karşısında üretici mağdur edilmemelidir” ifadelerini kullandı.