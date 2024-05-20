CHP'li Başevirgen: Son 5 yılda huzurevlerine yapılan başvurularda ortalama yüzde 41 oranında artış yaşandı

Yayınlanma: 20.05.2024 - 11:02

Güncelleme: 20.05.2024 - 11:12

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, son 5 yılda huzurevi ile huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine yapılan başvurularda artış olduğuna işaret ederek, “10 bin liralık emekli maaşlarıyla temel gereksinimlerini bile karşılamakta zorlanan emeklilerimiz; bir de fahiş kira artışlardan dolayı barınma kriziyle karşı karşıya kaldı. Kiralarını ödemekte zorlanan yaşlılarımız çareyi ise huzurevlerinde arıyor. 2023 yılında huzurevi ile huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine başvuru yapanların sayısı 19 bin 670’yi buldu. Son 5 yılda huzurevlerine yapılan başvurularda ortalama yüzde 41 oranında artış yaşandı” açıklamasında bulundu.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, son 5 yılda huzurevi ile huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine yapılan başvurulardaki artışı CİMER’e sordu. Gelen yanıtta son 5 yıl içindeki yüzde 41’lik artış ise dikkat çekti. Yaşlıların ekonomik gerekçelerle huzurevlerine yöneldiğini belirten Başevirgen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “10 bin liralık emekli maaşlarıyla temel gereksinimlerini bile karşılamakta zorlanan emeklilerimiz; bir de fahiş kira artışlardan dolayı barınma kriziyle karşı karşıya kaldı. Kiralarını ödemekte zorlanan yaşlılarımız çareyi ise huzurevlerinde arıyor. 2023 yılında huzurevi ile huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine başvuru yapanların sayısı 19 bin 670’yi buldu. Son 5 yılda huzurevlerine yapılan başvurularda ortalama yüzde 41 oranında artış yaşandı” ifadelerini kullandı.

''KAPASİTENİN ÜSTÜNDE''

2023 yılında huzurevlerine yapılan başvuruların, kapasitenin üstünde olduğa dikkati çeken Başevirgen, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 17 bin 499 kapasiteli 168 resmi yaşlı bakım bulunuyor. Bu kurumlarda 14 bin 696 yaşlı hizmet alıyor. Buna karşılık ise 2023 yılı itibariyle bakanlığa başvuru yapanların sayısı 19 bin 670’i buldu. Bakanlığın açıklamasına göre 2 yıldan fazla sıra bekleyen yaşlı bulunmuyor ama kapasitenin üzerindeki başvurular bunun çok da doğru olmadığını gösteriyor” değerlendirmesini yaptı.

“YAŞLILARIMIZ ÖZEL HUZUREVLERİNİN KAPISINDAN DAHİ GEÇEMİYOR"

Özel huzurevi ve yaşlı bakım merkezi fiyatlarına da değinen Başevirgen,şunları kaydetti:

"2024 yılında özel huzurevi ve yaşlı bakım merkezi fiyatları yüzde 130’dan fazla zamlandı. 2024 fiyatlarıyla özel huzurevlerinde konaklamanın maliyeti 22 bin liradan 66 bin liraya kadar değişiyor. Huzurevinde kalan birçok memur emeklisi yaşlılar ödemekte güçlük çekecekleri yüksek ücretler konusunda ‘Çıkartılır mıyız’ endişesi yaşamaya başladı. Emekli maaşına yapılan yüzde 49,25 zamla yaşlılarımız özel huzurevlerinin kapısından dahi geçemiyor. Bu fiyatlarla emeklilerin özel huzurevlerinde ve yaşlı bakım merkezlerinde kalma gibi şansları yok. Mecburen devlete ait huzurevlerine yönelen 60 yaş üstü vatandaşlar kapasitenin üzerindeki başvurular nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kalıyor.”