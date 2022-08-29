CHP’li Başevirgen uyardı: Eylül ayında çiftçiye haciz yağacak

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:52

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Bekir Başevirgen, Tarım Kredi Kooperatifleri’nden kredi kullanan ve borçları nedeniyle icra takibine düşen çiftcilerle ilgili Meclis’e verdiği soru önergesi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından yanıtlandı.

Bakan Kirişci verdiği yanıtta icra işlemlerinin 30.09.2022’ye kadar durdurulduğu söyleyen Başevirgen, sürenin dolduğuna dikkat çekerek “Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanan ve yapılandırmadan da faydalanamayan çiftçiler için haciz kapıda. Eylül’de çiftçiye haciz yağacak” diye konuştu.

“ÇİFTÇİLER YAPILANDIRMADAN FAYDALANAMADI”

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin ‘Kurumsal ödeme kolaylığı kapsamında, kooperatiflere 31 Aralık 2020 tarihi ve öncesi vadeli kredi borcu bulunan ortakların, borçlarını tek seferde ödemesi halinde birikmiş temerrüt faizinin tamamının silineceğini, borcunu tek seferde ödeyemeyen ortakların ise 60 aya kadar faizsiz taksitlendirme imkanından 30 Eylül 2022 tarihine kadar faydalanabilecekleri’ açıklamasını hatırlatan Başevirgen, “ Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanan ortak sayısının 356 bin 683 olduğunu açıklamış, 2021 yılında takibe alınan ortak sayısının ise yaklaşık olarak binde 2 olduğunu belirtmişti. Yapılandırmanın başladığı günden bu güne ürünü para etmeyen çiftçiler mazot, gübre ve yem fiyatlarına gelen fahiş zamlarla borçlarına borç ekledi. Temmuz ayı itibari ile tarım ürünleri üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 157,89, aylık yüzde 5 arttı. Sahada görüştüğümüz çiftçilerin çoğu yapılandırmadan faydalanamadıklarını ifade ediyor ifadelerini kullandı.

“TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ KURULUŞ AMACINDAN SAPTIRILMIŞ BİR YAPI HALİNE GELDİ”

Tarım kredi kooperatiflerinin kuruluş amacının üye çiftçi, üretici ve kuruluşların tasarruflarıyla belli bir sermaye oluşturabilmek, bu birikimler ile doğru yatırımlar yapmak ve en önemlisi üyelerine düşük faizli kredi kolaylığı sağlamak olduğunu söyleyen Başevirgen, “Günümüzde, Tarım Kredi Kooperatiflerinin, 17 Bölge Birliği, 1.625 birim kooperatifi ve 1 milyon 100 bin çiftçi ortağı var. Bugün gelinen noktaya bakıldığında, popülizme ve siyasete kurban edilmiş ve asıl amacından saptırılmış bir yapı görmekteyiz. Maalesef TKK denildiğinde artık ilk akla gelen yöneticilerinin aldığı maaş ve huzur hakları” dedi.

“TKK ZARARINA MARKET İŞLETECEĞİNE ASLİ İŞİ OLAN ÜRETİMİ TEŞVİK EDİCİ UCUZ KREDİ SAĞLASIN”

CHP’li Başevirgen sözlerine “Bizler iktidarın tarım kredi kooperatifleri aracılığı ile marketler kurdurmasına ve vatandaşa ucuz gıda sağlamasına karşı değiliz. Kooperatifler üyelerine indirim sağlayan benzer tanzim satış noktaları kurabilir. Fakat enflasyonla mücadelede adına yapılması gereken makroekonomik tedbirleri almayıp çiftçi kuruluşu olan TKK ‘nin amacından saptırılarak zarar eden marketler zincirine dönüştürülmesine karşıyız. Devlete ait aklımıza gelen her şeyi özelleştirip satan iktidarın, devletçilik ilkesinin marketleri kamulaştırmak olduğunu zannetmesine karşıyız. Üye çiftçilere verdiği krediyi temerrütte düşüren ve icra işlemleri başlatan kuruluşun, haczettiği traktörü satarak market zararlarını kapatmaya çalışan arka bahçe zihniyetine karşıyız. İktidara sesleniyoruz. TKK zararına market işleteceğine asli işi olan üretimi teşvik edici ucuz kredi teminini sağlamaya devam etmelidir” diyerek son verdi.