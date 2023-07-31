CHP’li Başevirgen: Vatandaş yaz sıcağında kömür telaşına düştü

Yayınlanma: 31.07.2023 - 09:59

Güncelleme: 31.07.2023 - 09:59

Akaryakıta yapılan ÖTV zammının ardından doğal gazda da ÖTV oranının yüzde 224 arttığını ve faturaların daha da kabaracağını söyleyen CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “Özellikle dar gelirli ve yoksul vatandaşlar barınma, gıda ve ısınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi. Derin bir yoksulluğa sürüklenen bu kesimin, en önemli sorunlarından biri de ısınma. Yaz mevsimini yaşadığımız şu günlerde vatandaşlar, ağır kış şartlarında ısınma ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını kara kara düşünüyor. Doğalgaz fiyatlarına gelen fahiş zamlar sonrasında kombileri açmaya çekinecek olan vatandaşların alternatif olarak yöneldiği kömür fiyatlarındaki artış bir yılda yüzde 89’u buldu. Kışı geçirmek için vatandaşın en az iki ton kömür yakması gerek. Buna bir de odun masrafı eklendiğinde ödenecek tutar neredeyse iki asgari ücreti geçecek” diye konuştu.

“VATANDAŞ KÖMÜRÜNÜ ALSA SOBASINI ALAMAYACAK”

Geçen sene 200 liraya satılan bir torba kömürün daha şimdiden 300 liraya çıktığını söyleyen Başevirgen, “Vatandaşlar tonla kömür almayı unuttu. Ancak günlük yakacakları kadar kömür alabiliyorlar. Kömür fiyatları artarken kömür sobalarının fiyatları da yerinde durmuyor. Şu an piyasada sobalar 3 bin 500 ile 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Vatandaş kömürünü alsa sobasını, sobasını alsa kömürünü alamayacak” ifadelerini kullandı.