CHP’li Başevirgen: Yurttaşların banka borcu 1 trilyon 425 milyar lira

23 Kasım 2022 Çarşamba, 09:15

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, hükümetin ekonomik politikaları nedeniyle bankaların kârlarını katladığını, yurttaşlarının ise daha da fakirleştiğini rakamlarla ortaya koydu.

Bankalar tarafından yapılan üçüncü çeyrek net kârlarına ilişkin verileri paylaşan CHP’li Başevirgen, bankaların rekor kırmaya devam ettiğini söyleyerek, “Üç büyük kamu bankası 2022’nin ilk 9 ayındaki net kârlarını açıkladı. Buna göre, Ziraat bankası 2022’nin ilk 9 ayında 24 milyar 833 milyon TL (geçen yılın aynı dönemine göre değişim yüzde 722) , Vakıfbank 15 milyar 610 milyon TL (değişim yüzde 617) , Halkbank ise 8 milyar 900 milyon TL (değişim yüzde 4039) net kâr elde etti. İktidarın uyguladığı ekonomik yıkım programının, en çok bankacılık sektörüne yaradığı bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Bankalar kâr rekoru kırmaya devam ediyor ancak yurttaşların borcu da aynı oranda artarak rekor tazeliyor. Yurttaşlar Vakıfbank’ın 9 aylık net kârından fazlasını bir haftada bankalara borçlandı” diye konuştu.

“BANKANIN 9 AYLIK KÂRINDAN FAZLASINI YURTTAŞLAR BİR HAFTADA BORÇLANDI”

Başevirgen iktidarın, satın alma gücünü enflasyonla erittiği vatandaşları bankalara borçlandırarak ekonomiyi büyütmeye çalıştığını söyleyerek, “Bireysel krediler ve kredi kartı borçlarındaki artış hız kesmeden devam ediyor. Geliri yetmediği halde yüksek enflasyon nedeniyle harcamalarını öne çekip borçlanan vatandaşların bankalara olan borcu 4 – 11 Kasım haftasında 21,1 milyar lira arttı. Bir kamu bankasının 9 aylık net kârından fazlasını bir haftada borçlanmak zorunda kalan milyonlar, iktidarın ‘şahlanan’ ekonomi politikasının aslında nasıl büyük bir çöküş yaşattığını gözler önüne seriyor” dedi.

“YURTTAŞLARIN BORCU 1,4 TRİLYONA ÇIKTI”

Son 6 ayda yurttaşların borcunda 313 milyar liralık artış yaşandığını söyleyen Başevirgen, “Yurttaşların bankalara ve finansman şirketlerine olan borcu takiptekiler de dahil olmak üzere 11 Kasım itibariyle 1 trilyon 425 milyar lira olarak gerçekleşti. Borcun 1 trilyon 41 milyar lirası bireysel kredilerden, 384 milyar lirası da kredi kartı borç bakiyelerinden kaynaklanıyor. Son hafta tüketici kredilerinde 11 milyar liralık, kredi kartı borçlarında ise 10 milyar liralık artış oldu” ifadelerini kullandı.

“KREDİ BORCU OLAN YURTTAŞ SAYISI BİR YILDA 2 MİLYON KİŞİ ARTTI”

Vatandaşların bankalara olan borcunda yılbaşından bu yana 400 milyar liralık, toplam borçlarında ise 402 milyar liralık artış yaşandığını söyleyen Bekir Başevirgen, “Asgari ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bankalara mecbur bırakılan yurttaşlar olmayan gelirlerini harcamaya devam ediyor. Bankalara bireysel kredi borcu bulunan vatandaş sayısı son bir yılda 2 milyon kişi artarak 36 milyon 671 bin kişiye yükseldi. Eylül ayı sonu itibari ile 706 bin kişi kredi kartı borcunu, 820 bin kişi de kredi borcunu ödeyemedi. 4 milyon 165 bin kişi yasal takibe alındı” şeklinde konuştu.