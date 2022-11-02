Başevirgen’den Kirişci’ye: Tüccar lobileri için mi piyasaya müdahale ediyorsunuz?

02 Kasım 2022 Çarşamba, 09:01

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda Tarım ve Orman Bakanlığı 2023 yılı bütçesi ve 2021 yılı Sayıştay raporu görüşmelerinde Manisa’nın en önemli ihracat ürünü olan kuru üzümle ilgili yaşanan sorunları bir kez daha gündeme getirdi.

“SİZ TÜCCAR VE İTHALAT LOBİLERİ İÇİN Mİ YOKSA ÜRETİCİ İÇİN Mİ PİYASAYA MÜDAHALE EDİYORSUNUZ?”

Başevirgen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye, “Manisa’da üzüm üreticisini bu iktidar bitirdi. Bağlar maalesef kökleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Ağustosta Manisa’ya gelerek 9 numaralı üzümün taban fiyatını 27 lira olarak açıkladı. Ama Manisa’da üzümünü 27 liraya satabilen üretici yok. Eğer üzümü 27 liradan almayacaksanız neden fiyat açıklıyorsunuz? Sayın Bakan, müdahale alımı ne demek? Siz tüccar ve ithalat lobileri için mi yoksa üretici için mi piyasaya müdahale ediyorsunuz?” diye sordu.

“KURU ÜZÜM ÜRETİCİLERİNE KİLO BAŞINA EN AZ 5 LİRA DESTEK PRİMİ İSTİYORUZ”

Manisa’da her beş üreticiden ancak biri malını Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) verebildiğinin altını çizen CHP’li vekil, geri kalan üreticilerin de tüccara mahkum kaldığını söyleyerek, “Çiftçinin çilesi bununla da bitmiyor. TMO çiftçiye malını almak için 4-5 ay sonrasına randevu veriyor. 21 gün sonra ödeme yapıyor. Gübre ve ilaç bayileri ile esnafa borcu olan çiftçinin bu süreleri beklemesi mümkün değil. İktidar zaten çiftçi bekleyemesin, malını tüccara bedavaya versin derdinde. Onun için bu sene Manisa’da 6 numaralı üzümü icat ettiler. Ürünün satamamış, borcunu ödeyememiş, yeni döneme hazırlanamayan üretici destek bekliyor. Üretimin devamı için, kuru üzüm üreticilerine kilo başına en az 5 lira destek primi istiyoruz” dedi.

“KİRALARI NEREDEN ÖDÜYORSUNUZ?”

Üzüm almamak için çiftçiye kırk dereden su getiren TMO’nun, alım noktaları için kiraladığı ofis ve depolara fahiş kiralar ödediği iddialarını da gündeme getiren Başevirgen Bakan Kirişci’ye “Bu kiraları numarasını düşürdüğünüz üzümlerden mi yoksa yine görev zararı yazıp vatandaşların vergilerinden mi karşılıyorsunuz?” diye sordu.