CHP'li başkan belediye tesislerini öğrencilere açtı

İzmir'de Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, belediyenin iki ayrı tesisinin konaklama sorunu yaşayan üniversite öğrencileri için açılacağını duyurdu.

İZMİR / Cumhuriyet
22 Eylül 2021 Çarşamba, 10:48
CHP'li başkan belediye tesislerini öğrencilere açtı
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Başlattıkları ‘Barınamıyoruz’ hareketi ile seslerini duyurmaya çalışan mağdur üniversite öğrencilerinin çağrısına destek veren Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Mavişehir'deki konukevinin 20 kişilik erkek yurduna, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bir tesisin misafirhanesinin de 25 kişilik kız yurduna çevirilmesi için talimat verdi.

Binaların çok kısa bir süre içinde düzenlenerek öğrencilerin hizmetine sunulacağı belirtildi.Ayrıca, 48 kişi kapasiteli mevcut Türkan Saylan Kız Öğrenci Konukevi’nin de tam kapasiteyle faaliyette olduğu kaydedildi.


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