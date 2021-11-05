CHP'li Başkan Gürün, 'kara kış destek paketini' açıkladı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 'kara kış destek paketiyle' ihtiyaç sahibi vatandaşlara bin 100 TL’lik gıda ve yakacak yardımında bulunacaklarını duyurdu.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik 'kara kış destek paketi' uygulamasını başlattıklarını duyurdu. Bin 100 TL’lik gıda ve yakacak yardımında bulunacaklarını ifade eden Gürün, kış mevsiminin zorlu şartlarında vatandaşlara destek sağlayacak önlemler aldıklarını söyledi.
Gürün, paketin içinde barınmadan eğitime, sağlıktan üretici desteklemelerine kadar birçok farklı proje ile kış desteklemeleri yapacaklarını belirtti.
GÜRÜN: HER KOŞULDA VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ
Başkan Gürün, her koşulda vatandaşların yanında olmak için çalıştıklarını vurgularken “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi yaklaşan kış mevsiminde de vatandaşlarımızın yanında olacağız. Vatandaşlarımız için kış mevsiminin zor geçmemesi, zorlu koşulların etkilerinin bir nebze olsun azaltılması adına Büyükşehir Belediyesi olarak “Kara Kış Destek Paketini” başlatıyoruz. Destek paketimiz kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerimize yakacak, gıda ve maddi yardım yapıyoruz. Öğrencilerimiz için de eğitim yardımı (burs, kırtasiye), üreticilerimiz için fide, fidan, sokakta kalmak zorunda kalan vatandaşlarımızı için barınma desteği sağlıyoruz. Ayrıca sokağa çıkmanın daha da zorlaşacağı kış mevsiminde hasta, engelli, yatağa bağımlı vatandaşlarımız için evlerinde tedavi, küçük tadilat ve kişisel bakım ihtiyaçlarını da karşılayacağız. Her zaman bize rehber olan Mustafa Kemal Atatürk’ün önemle üzerinde durduğu dayanışma kültürünü şehrimizde en iyi şekilde yansıtmaya çalışacağız. Hiçbir Muğlalı vatandaşımızın sokakta kalmaması, yatağa aç girmemesi, yaşlılarımızın ve engellilerimizin kendini yalnız hissetmemesi için var gücümüzle çalışacağız. Evlatlarımızın en büyük haklardan biri olan eğitim hakkından mahrum kalmaması, üreticilerimizin düştüğü zor durumda onlara el uzatabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu şehri birlikte paylaştığımız her vatandaşımızın gönlü rahat olsun. En zor günlerinde bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman destekçileri olmaya devam edeceğiz” dedi.
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