CHP’li başkan protesto etti: ‘Burası ‘selamsız kasaba’ değil’

Yayınlanma: 17.01.2024 - 10:07

Güncelleme: 17.01.2024 - 10:07

Burdur’a 15 yıl aranın ardından bugün yolcu treni geldi. Düzenlenen törenle Güller Ekspresi ilk seferini gerçekleştirdi. Törene Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP Burdur Milletvekili ve CHP’nin il ve ilçe başkanları da davet edilmedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 1987 yılında Şener Şen’in Başrolünü oynadığı “Selamsız Bandosuna” atıfta bulunarak Belediye bandosu ve yurttaşlarla birlikte İzmir’den Burdur’a gelen treni hemzemin geçitte karşılayarak açıklamalarda bulundu.

“DOLAYISIYLA BURDUR HALKI DAVET EDİLMEDİ”

Başkan Ercengiz, TCDD Genel Müdürlüğü’ne yönelik “Burdur halkının seçtiği bir belediye başkanı olarak bu programa davet edilmedim. Dolayısıyla Burdur halkı davet edilmedi. Bunun seçime yönelik yine bir eylem olduğunu düşünerek İzmir’den gelen treni, Burdur Belediyesi bandosuyla karşılayıp buranın selamsız kasabası olmadığını çok kıymetli bürokratlara ve bizi yöneten değerli büyüklerimize hatırlatmayı ve o kentin bir belediye başkanı olarak bu halkı temsil ettiğimi de ifade ediyorum” dedi.

“YHT İSTİYORUZ”

Başkan Ercengiz, “Bu kent trenle 1936 yılında tanıştı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1930 yılında Burdur’u ziyaretinde talimatıyla birlikte aradan geçen süre içerisinde 1936 yılında demiryolu taşımacılığı ile tanışan bu kent aradan neredeyse 100 seneye yakın bir zamandan sonra motorlu trenle kandırılmaya çalışılıyor. Biz Burdurlu olarak Yüksek Hızlı Tren istiyoruz” ifadelerini kullandı