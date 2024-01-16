Avukatlardan CMK protestosu: Sefaleti kabul etmiyoruz!

Yayınlanma: 16.01.2024 - 13:38

Güncelleme: 16.01.2024 - 13:38

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2024 Yılı Tarifesi Resmi Gazete’de yayınlandı.

1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren CMK Ücret Tarifesi’ne ortalama yüzde 58 oranında artış yapıldı.

İstanbul’da avukatlar, yeni belirlenen tarifeyi protesto etmek için Çağlayan Adliyesi önünde eylem yaptı.

"BOYKOT EDİYORUZ"

Eylemde konuşan avukat Aslıhan Arslantaş, “Adalet Bakanlığı, ‘genç meslektaşlarımızın’ yaşadığı sıkıntıları çok iyi bilmesine rağmen bu yıl için kabul edemeyeceğimiz bir tarife açıklamıştır. Bakanlık yayınlanmış olan tarifeyle yurttaşın savunma hakkına da büyük bir darbe vurmuştur. Gelinen noktada tarafımızca verilen hizmet bir kamu hizmetinden ziyade angaryaya dönüştürülmüştür. Emeğimizin karşılığını alamıyor olmamız bizi bugün bu açıklamayı yapmak ve CMK sistemini kapatarak boykot ettirmek zorunda bırakmıştır” dedi.

"SEFALETİ KABUL ETMİYORUZ"

“Bugün bir soruşturma dosyası için belirlenen ücret 2 bin 292 TL’dir, vergiler düştükten sonra elimize kalan sadece bin 500 TL’dir bu da yol ve yemek masraflarına denk gelmektedir” diyen Arslantaş, şu ifadeleri kullandı:

“Biz genç avukatlar buna sessiz kalmıyoruz. Sefaleti kabul etmiyoruz. Biz avukatız, hak savunucusuyuz, biz hakkımızı almasını biliriz. Tarifenin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne eşitlenmesi gerektiğini, aksi halde gençliğimizin dinamizmi sayesinde güçlü ve etkili eylemlere devam edeceğimizi buradan ilan ediyoruz.”