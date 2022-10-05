CHP’li Bayır: 10.4 milyar dolar açık verdiğimizi halktan gizlemeyin

05 Ekim 2022 Çarşamba, 12:43

CHP İzmir Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji komisyon üyesi Tacettin Bayır, yüzde 300 artan dış ticaret açığına vurgu yaptı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un "İhracatımız yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolara yükseldi. Bu rakam ulaştığımız en yüksek Eylül ayı ihracat rakamları" ifadelerini eleştiren Tacettin Bayır, “İktidar her defasında olduğu gibi bu kez de aynı nakaratı yaptı: “İhracıtımız artı!” Peki güzel, iyi de ithalat ne oldu? İthalattan niçin bahsetmiyorsunuz? Onu da ben söyleyeyim; 22.6 milyarlık ihracat yapmışız, 33 milyarlık ithalat yapmışız. Yanı mal almışız” diye konuştu.

Dış ticaret açığının saklandığına dikkat çeken Bayır, “Övündüğünüz ihracat rakamlarını ifade ederken dış ticaret acığımızın da bu arada yüzde 300 artığını ifade edelim. Sadece Eylül ayında 10.4 milyar açık verdiğimizi halktan gizlemekten vazgeçelim” ifadelerini kullandı.