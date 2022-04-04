CHP'li Bayır'dan Erbaş'a 'fitre' tepkisi: Oldu mu Sayın Ali Erbaş, oldu mu şimdi?

04 Nisan 2022 Pazartesi, 14:59

Tacettin Bayır, bugün yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı için fitreyi 40 TL olarak belirlemesine tepki gösterdi.

"OLDU MU SAYIN ALİ ERBAŞ, OLDU MU ŞİMDİ?"

Bayır, şunları söyledi:

"Ramazan ayı içerisinde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu seneki fitre rakamının 40 liranın altına düşmemesi gerektiğini ifade etmiş. Oysa TÜİK, yılın 3 ayı için yıllık enflasyonu, yüzde 61,14 öngörüsünü açıkladı. Mart ayı enflasyonu ise yüzde 11,93. Yani yaklaşık yüzde 12. ENAG (Enflasyon Araştırma Grubu) ise yıllık enflasyonun yüzde 142,63, mart ayı enflasyonun ise yüzde 11,93 olacağını öngördü. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, fitre miktarının bu sene asgari 40 lira olması gerektiğini ifade ederken aslında bu rakamları dikkate almamış, öyle görünüyor. 2021'deki fitre miktarı, biliyorsunuz 28 liraydı. Şimdi 2022'de 40 lira olunca, dolayısıyla yüzde 43'lük bir artış söz konusu. Oysa enflasyon neydi; TÜİK'e göre yüzde 61, ENAG'a göre yüzde 142. Oldu mu Sayın Ali Erbaş, oldu mu şimdi? Açıkladığınız rakam hiçbiriyle örtüşmüyor."

"SON MODEL ALMAN MARKALI ARABASINA BİNERKEN..."

Bayır, Erbaş'a ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerini sürdürürken şöyle konuştu:

"Aslında, ülkemizin içinde bulunduğu durumu en güzel bir biçimde verdiği rakamla itiraf etmiş Sayın Ali Erbaş. Son model Alman markalı arabasına binerken Ali Erbaş'ın adaletini de adalet anlayışının da ne olduğunu böylelikle anlamış olduk. Öyle görünüyor ki partili Cumhurbaşkanı ile aynı. Her zaman olduğu gibi yine fedakarlığı Saray'da yaşayanlardan değil de sokakta yaşayanlardan, vatandaştan yapmasını istiyorlar. Bir tarafta böyle bir olayda fedakarlık yapmasını bekleyen partili bir Cumhurbaşkanı, diğer tarafta Diyanet İşleri Başkanı..."