CHP'li Beko, İzmir’in raylı sistem yatırımlarına ayrılan 3 bin TL’yi sordu

12 Ekim 2022 Çarşamba, 13:49

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na metro projeleri için İstanbul ve İzmir’e ayrılan rakamların arasındaki farkın nedenini sordu. Konuyu Meclis gündemine taşıyan Beko, Karaismailoğlu’nun yanıtlanması istemiyle soru önergesini TBMM Başkanlığı’na sundu.

İzmirli yurttaşların cezalandırılmak istendiğini söyleyen Kani Beko, İstanbul’daki amaçlarının ise bütün hizmeti kendileri yapıyormuş gibi bir hava yaratmak olduğunu belirtti. Beko, devletin milletine hizmetinin bile siyasi rant haline getirildiği bu antidemokratik ve kayırmacı sistemin bitmesine az kaldığının altını çizdi. Her yıl temeli atılacak sözleriyle gündeme gelen ancak 14 yıldır hiçbir adım atılmayan 4.5 kilometre uzunluğundaki Halkapınar-Otogar metrosuna ayrılan 3 bin liralık bütçenin Bakanlıkça hangi alanlarda kullanılmak üzere planlandığını soran CHP’li Beko, bu sembolik dahi olmayan bütçenin amacının ne olduğunu sordu.

“AMAÇ İZMİRLİLERİ CEZALANDIRMAK MI?”

CHP’li Beko şu sorulara yanıt istedi: