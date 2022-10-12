CHP'li Beko, İzmir’in raylı sistem yatırımlarına ayrılan 3 bin TL’yi sordu
İstanbul’un metro yatırım projesi için 60 milyar lira bütçe ayrıldığını ancak İzmir’e 3 bin liralık sembolik dahi sayılmayacak bir bütçenin ayrıldığını hatırlatan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, konuyu Meclis’e taşıdı. Beko, “Bakanlığınız tarafından iller arasında ayrım yapıldığını açıkça gösteren bu durumun gerekçesi nedir?” diye sordu.
CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na metro projeleri için İstanbul ve İzmir’e ayrılan rakamların arasındaki farkın nedenini sordu. Konuyu Meclis gündemine taşıyan Beko, Karaismailoğlu’nun yanıtlanması istemiyle soru önergesini TBMM Başkanlığı’na sundu.
İzmirli yurttaşların cezalandırılmak istendiğini söyleyen Kani Beko, İstanbul’daki amaçlarının ise bütün hizmeti kendileri yapıyormuş gibi bir hava yaratmak olduğunu belirtti. Beko, devletin milletine hizmetinin bile siyasi rant haline getirildiği bu antidemokratik ve kayırmacı sistemin bitmesine az kaldığının altını çizdi. Her yıl temeli atılacak sözleriyle gündeme gelen ancak 14 yıldır hiçbir adım atılmayan 4.5 kilometre uzunluğundaki Halkapınar-Otogar metrosuna ayrılan 3 bin liralık bütçenin Bakanlıkça hangi alanlarda kullanılmak üzere planlandığını soran CHP’li Beko, bu sembolik dahi olmayan bütçenin amacının ne olduğunu sordu.
“AMAÇ İZMİRLİLERİ CEZALANDIRMAK MI?”
CHP’li Beko şu sorulara yanıt istedi:
- Bakanlığınız tarafından iller arasında ayrım yapıldığını açıkça gösteren bu durumun gerekçesi nedir?
- Bakanlığınız İzmir Büyükşehir Belediyesini ve dolayısıyla İzmirli yurttaşları cezalandırmak mı istemektedir?
- Her yıl temeli atılacak sözleriyle gündeme gelen ancak 14 yıldır hiçbir adım atılmayan 4.5 kilometre uzunluğundaki Halkapınar-Otogar metrosuna ayrılan üç bin liralık bütçe, Bakanlığınızca hangi alanlarda kullanılmak üzere programa alınmıştır? Bu sembolik dahi sayılamayacak bütçenin amacı nedir?
- 2022 yıl içerisinde Bakanlığınızca Metro yapımı için hangi illere ayrı ayrı ve toplamda ne kadar bütçe ayrılmış ve bu bütçenin ne kadarı karşılanmıştır?
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