CHP'li belediye başkanı Erdoğan ile görüştü: Her şey Mersin için
CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.
Seçer, 14 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Mersin metrosunu yatırım programına aldınız. Bu kararınıza rağmen, çoğunluğa sahip Cumhur İttifakı'ndan komisyon üyeleri borçlanma talebimizi reddetti” ifadeleriyle seslenmişti.
Bu çağrıdan iki ay sonra Erdoğan ile gerçekleşen görüşmede Mersin’de yaşanan gelişmeleri paylaştığını, Mersin Metrosu dış finansman onayı konusunda destek istediğini belirten Seçer görüşmeye dair şunları kaydetti:
“Sn.Cumhurbaşkanı @RTErdogan ile dün görüşme gerçekleştirerek şehrimizde yaşanan gelişmeleri paylaştım. Mersin Metrosu dış finansman onayı ve şehrimizin sorunlarının çözümüne destek istedim. Daha güzel bir #Mersin için uyum ve inançla çalışmaya devam ediyoruz. Her şey Mersin için.”
Sn.Cumhurbaşkanı @RTErdogan ile dün görüşme gerçekleştirerek şehrimizde yaşanan gelişmeleri paylaştım.— Vahap Seçer (@SecerVahap) April 21, 2022
Mersin Metrosu dış finansman onayı ve şehrimizin sorunlarının çözümüne destek istedim.
Daha güzel bir #Mersin için uyum ve inançla çalışmaya devam ediyoruz.
Her şey Mersin için.
NE OLMUŞTU?
3 milyar 379 milyon sözleşme bedelli Mersin metro projesi Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na alınmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulmuş, Mersin Belediye Meclisi’nde çoğunluğa sahip olan Cumhur İttifakı komisyon üyeleri metro projesi için borçlanma talebini reddetmişti. Ocak 2022’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin Metrosu’nun temel atma törenine katılmıştı.
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