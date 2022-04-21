CHP'li Veli Ağbaba: Ülkenin en ucuz emek gücü çocuk işçilerin

21 Nisan 2022 Perşembe, 11:05

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Ağbaba, “Türkiye’de ucuz çocuk emeği gün geçtikçe artıyor. Çocuklarımız asgari ücretin yarısına çırak ve stajyer olarak emek sömürüsüne maruz kalıyor. 14 yaş ve altı çocuklarımız iş cinayetlerine kurban gidiyor. Deyim yerindeyse bu ülkenin ucuz emek gücü çocuk işçilerin” dedi.

"ERDOĞAN MÜJDE DİYE DUYURMUŞTU"

Ağbaba, Türkiye’de çocuk emeği sömürüsünün artmaya devam ettiğini bildirerek, şunları kaydetti:

“Yaşıtları gibi okul sıralarında olması gerekirken yüz binlerce çocuk ne yazık ki çocuk işçi olarak çalışmakta ve ailelerinin geçimine yardımcı olmak zorunda. TÜİK verilerine göre 2021 yılında 0-17 çocuk işçi sayısı bir önceki yıla göre artarak 521 bine yükseldi. Türkiye’de yarım milyondan fazla çocuk devletin resmi verilerine göre çalışmak zorunda kalıyor. Çocuk işçilerin 147 bini kız çocuklarından 374 bini ise erkek çocuklarından oluşuyor.

TÜİK verilerinin dışında ise yaklaşık 1 milyon 845 bin çocuk ise çırak ve stajyer adı altında ucuz emek sömürüsüne maruz kalıyor. SGK verilerine göre Ocak 2022 itibarıyla ülkede 353 bin çırak ve 1 milyon 492 bin stajyer öğrenci bulunmaktadır. ‘Bu ülkenin gençleri her alanda en iyisine en güzeline layıktır’ diyen AKP Genel Başkanı Erdoğan, milyonlarca 18 yaş altı gence ise mesleki eğitim merkezindeki çırak öğrencilere asgari ücretin yüzde 30'u, kalfalık belgesi alan 12. sınıf öğrencilerine ise asgari ücretin yarısı kadar ücreti müjde diye sunmuştu.

“14 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLARIMIZ İŞ CİNAYETLERİNE KURBAN GİDİYOR”

İSİG Meclisi verilerine göre Türkiye’de 2021 yılında çalışırken iş cinayetlerine kurban giden çocuk sayısı ise 62. 2021 yılında iş cinayetlerinde hayatını kaybeden çocuk işçilerin 21’i 14 yaş ve altında bulunuyor. 2020 yılında ise toplamda 68 çocuk işçi iş cinayetlerinde can vermişti. Bu yılın ilk 3 ayında ise iş cinayetlerinde kayıtlara geçen en az 9 çocuk işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

“ÇOCUK YOKSULLUĞU ARTIYOR”

AKP iktidarı döneminde çocuk yoksulluğu da artmaya devam ediyor. TÜİK verilerine göre koruma altına alınmadan ailesinin yanında destek verilen çocuk sayısı 137 bin 863 olarak açıklandı. Bu sayı 2017 yılında 104 bin 729 iken 2021 yılında yüzde 29 oranında artarak 137 bini aştı. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın öngörülerine göre Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programından yararlanacak çocuk sayısının da 155 bini aşacağı tahmin edilmekte. Bir başka deyişle gelecek yıllarda da çocuk yoksulluğu artarak devam edecek.”