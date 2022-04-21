CHP'li Serter'den 'İzmir Şehir Hastanesi' tepkisi: Şehir efsanesine döndü!

21 Nisan 2022 Perşembe, 10:37

İzmir’deki Şehir Hastanesi’nin “şehir efsanesine döndüğünü" söyleyen Bedri Serter, “Binali Yıldırım’ın Başbakanlık döneminde, Mart 2014’te temellerini attığı ve 30 ay sonra açılacağını söylediği hastane, bugün geldiğimiz noktada 8 yıl sonra hala açılamamıştır. AKP’li milletvekilleri yine bir ertelemeden söz etmektedirler. Bu nasıl iştir” dedi. Söz konusu binanın bu süreçte bir çok badire atlattığını, sekiz yıl içinde daha hiç kullanılmadan yangınlar ve depremler geçirdiğini vurgulayan Serter, “Altından Turgutlu’dan gelen bir fay hattının da geçtiği bilinen binanın depreme dayanıklılığı konusunda da soru işaretleri mevcuttur. Ben sorumlu bir milletvekili olarak defalarca soru önergesi verdim ve cevap alamadım. Ayrıca, bir başka önemli konu, bu hastane kaça mal oluyor onu da bilmiyoruz” dedi.

“KAÇA MAL OLDU BELLİ DEĞİL”

2016 yılında, zamanın İl Sağlık Müdürü’nün şehir hastanesinin 780 milyon Avroya mal olacağını açıkladığını ifade eden Serter, sözlerini şöyle tamamladı:

“O günkü döviz kuruyla(3.23 TL), 2 milyar 500 milyon TL bir maliyet olacağı söylendiği ortadadır. Bu rakamın içinde hastanenin alet edevatları mı var, harcama kalemleri nedir, bunlar kamuoyu ile paylaşılmadı. İzmir Milletvekili Necip Nasır diyor ki, bu hastane Ekim’de açılacak ve 1 milyar 683 milyon TL’ye bitecek. 2016’daki rakam ile bugün söylenen rakam farklı. Her şeyin fiyatının arttığı bir ortamda son açıklanan rakam ile maliyetinin düştüğü belirtiliyor. Bu hesabı anlamak mümkün değil. Bu hastanenin Ekim 2022 itibariyle neye mal olacağını bilmiyoruz. Şu hastane gerçekten içler acısı bir hal aldı. Gidilecek yolu yok, tedavi edilecek ortamı yok. İzmir halkıyla dalga geçmeden yapmayı öğrenin. Hizmeti, CHP yerel yönetimlerinden öğrenin, bu size yeter” dedi.