CHP'li belediye meclis üyesi, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

İzmir'in Dikili ilçesi CHP'li meclis üyesi Ata Uysal (20), kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

CHP'li belediye meclis üyesi, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi
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DHA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 12:02

Kaza, saat 02.30 sıralarında Dikili ilçesinin Çandarlı Mahallesi'nde meydana geldi. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Dikili Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Ata Uysal'ın kullandığı 35 AZG 992 plakalı motosiklet devrildi.

Motosikletten düşen Uysal, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri ambulansla Uysal'ı, Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Ata Uysal, yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


Etiketler: #dikili #patlama

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