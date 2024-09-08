Sağanak yağış nedeniyle D-100'de trafik kazaları meydana geldi
Sağanak yağış nedeniyle D-100 Karayolu'nda çok sayıda kaza meydana geldi. Her iki istikamette trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, birçok ilçede etkili olmaya devam ediyor.
Gaziosmanpaşa, Avcılar ve Beylikdüzü başta olmak üzere Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede etkili olan yağış nedeniyle D-100 Karayolu'nda çok sayıda kaza meydana geldi.
Art arda oluşan kazalar nedeniyle D-100 Karayolu'nun her iki istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Beylikdüzü'nde, kısa mesafede meydana gelen iki kaza ve yolda kalan araçlar nedeniyle sürücüler geri geri giderek yan yola girdi.
Avcılar'da bir servis otobüsü ile 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ise araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Etiketler: #sağanak yağış
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