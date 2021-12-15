CHP'li belediyelere Sayıştay kıskacı: Ankara'ya çıkarma yapacaklar

15 Aralık 2021 Çarşamba, 11:46

Belediyede görev yapan memurların maaşlarının iyileştirilmesi amacıyla uygulamaya konulan sosyal denge tazminatları krize neden oldu. Sayıştay, sendikaların belediyelerle imzaladığı toplu iş sözleşmelerinde yer alan sosyal denge tazminatlarında bin 140 TL olan üst sınırın aşıldığı ve "kamu zararı oluştuğu" tespitinde bulunarak, memurlara zimmet çıkarmaya başladı. Sosyal denge tazminatının etkin olarak kullanıldığı özellikle İzmir'deki CHP'li belediyelerde görevli binlerce memura, 80 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlarda zimmet çıkarıldı. Memurlar, maaşlarına eklenen ve yıllar sonra faiziyle geri istenen paralar yüzünden sıkıntıya girdi. Bazıları ise ikramiyelerinin kesilmemesi için emekliliğini durdurdu.

"İKRAMİYESİNİN YARISINI BIRAKMAMAK İÇİN EMEKLİ OLMAYANLAR VAR"

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'na bağlı Tüm Yerel-Sen, zimmetlerin af kapsamına alınması ve sosyal denge tazminatlarındaki üst sınırın kaldırılması için "aktif eylemlilik" başlatacaklarını duyurdu. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ömer Eşki, yıllar içindeki tüm ekonomik kötüye gidiş ve hayat pahalılığına rağmen sosyal denge tazminatında 10 yıl önce getirilen yasal üst sınırın dikkate alındığını anlattı.

CHP'li belediyelerin, memurların maaşlarını ‘geçinilebilir’ seviyeye çekmek için üst sınırı aşmak durumunda kaldığını vurgulayan Eşki, şunları söyledi:

"CHP'li belediyelerin memurların yaşam şartlarını iyileştirmek adına yürüttüğü bir politika var. Bu, üst sınırı aşan ve memurlara destek olmaya çalışan bir politika. Ancak Sayıştay buna sert müdahale ediyor. 10 yıl önce verilen rakamları aşan tüm belediyelerdeki memurlara aldıkları net fazlalığın brüt karşılığı kadar faiz uygulayarak zimmet çıkarıyorlar. Zimmetler baskı aracı haline geldi. Belediyelerdeki memurların mesailerinin yarısı Sayıştay'dan gelen zimmet evraklarıyla, bunlarla ilgili savunmalarla geçiyor. Memurların iş yapamaz hale getirilmesi hedefleniyor. Memurlara zaten ekonomik olarak ağır baskı var. Bunun üzerine yüksek kalemlerde geri ödemeler isteniyor. Bin lira fazla almışsa bunun brüt karşılığı bin 400 lira. Buna da kararın çıktığı andan itibaren faiz uygulanmaya başlıyor. Birçok arkadaşımızın 80 bin-100 bin liranın üzerinde zimmetle karşı karşıya kaldığını biliyoruz. 30-35 yıllık, emekliliği hak eden, bunu düşünen insanların, sırf alacakları emekli ikramiyelerinin yarısını bırakmak zorunda kalacakları için emekli olamadıklarını biliyoruz. CHP'li belediyelerin yüzde 99'unda böyle bir sorun var. Çünkü ‘yasal sınır’ denilen komik rakamlar aşılmış. AKP'li belediyeler genelde üst sınırın altında tutmuşlar."

"CENGİZ İNŞAAT'I AFFETTİNİZ, BUNU DA AFFEDİN"

Ömer Eşki, memurlardan tahsil edilmek istenen bu paraların devlet bütçesine geri dönmeyeceğini anlatırken şöyle konuştu:

"Bu paralar memurlardan tahsil edildiğinde ülke ekonomisine girmeyecek. Örneğin Konak veya Bornova belediyelerinde, başkan zamanında sendika ile anlaşıp toplu sözleşme imzalamış. Memurlara hak ettikleri parayı ödemiş. Şimdi Sayıştay diyor ki ‘Hayır, siz bu aldığınız 10 lirayı 14-15 lira olarak geri ödeyeceksiniz'. Belediye zamanında planlamış, bütçesine koymuş. Tekrardan bu ödemenin yapılması isteniyor. Birçok memurun temel sorunu bu. Türkiye genelinde 113 bin civarında belediye memuru var. Bu istenen tutarların toplamı 1 milyar lirayı buluyor. 113 bin memurun 1 milyarlık af talebi Türkiye için çok büyük bir rakam değil. Çünkü bu zaten genel bütçeye dönmeyecek. Belediyelere tekrar geri gidecek. Ne belediye bunu geri istiyor ne de memurlar bunu yapmayı istiyor. Sendikalar da belediyeler de hemfikir. Birçok müteahhidin, mesela Cengiz İnşaat'ın 425 milyonluk vergisini tek seferde affetti bu ülke. Bazı televizyon kanallarının, gazetelerin 750 milyon liraya devlet bankası kredisiyle bazı iş adamlarına verildiğini, paranın geri ödenmediğini biliyoruz. Af talebinin hükümet tarafından kanunlaştırılıp gündeme alınmasını ve anayasaya aykırı olan toplu sözleşmelerdeki üst sınır uygulamasının da kaldırılmasını talep ediyoruz."

ANKARA'YA ÇIKARMA YAPACAKLAR

Bu konuyu dile getirmek için gelecek günlerde İzmir'den Ankara'ya gidip, yol üzerindeki tüm viyadüklere af talebini yazacaklarını, TBMM'de de tüm partilerin grup başkanvekilleriyle görüşeceklerini duyuran Eşki, "Belediyenin bütçesinde planlanmış, ödemesi yapılmış ve üzerinden de yıllar geçmiş bu paralar memurların enflasyon karşısında dik durmasını sağlamış. Şimdi bu ekonomik kriz döneminde bu paraların geri istenmesi hakkaniyetli değil. Sosyal denge tazminatlarının, memurların insani yaşam koşullarını sürdürmek adına aldıkları bir zam olduğunu düşünüyoruz. Sayıştay'ın bu konudaki denetimlerinin de kaldırılması için sadece af değil bu konudaki üst sınırların tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Bu taleplerimizi, İzmir'den Ankara'ya kadar 550 km boyunca her viyadüğün altına yazacağız. TBMM'de tüm vekillerle konuşacağız. Buradan 40 arkadaşımızı belirledik. Bu konuyu herhangi bir partinin değil tüm Türkiye'nin sorunu olarak görüyoruz. Aileleriyle birlikte yarım milyon insanın önündeki sınırların kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

"YASAL BİR HAKKI KULLANIYORUZ"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da şunları söyledi:

"İzmir'de sosyal denge tazminatıyla ilgili ilk toplu sözleşmeyi memurlarla yapan belediye başkanıyım. Memurlarımızın maaşlarındaki tutarsızlık ve hak ettiklerinin altında maaş almaları noktasındaki serzenişleri ve sendikaların başvurmasıyla birlikte Narlıdere'de ilk toplu sözleşmeyi yaptık. O süreçten sonra hem Narlıdere hem de şimdi Konak'ta görev yaptığımız yerlerde bu yasal hakkı memurlara veriyoruz. Bu yasal hakkı kullanıyoruz ama maalesef Sayıştay denetimlerinde belediye başkanlarına ve ilgili mali müdürlere zimmet çıkıyor. Yerel yönetimler, kendi ayakları üzerinde duran ve işçisine, memuruna ne kadar zam yapması gerektiğini bilen kurumlardır. Ödeyemediği zaman bunun sıkıntısını belediye başkanı bir sonraki seçimde çeker zaten."

"BİR TORBA YASAYLA ÇÖZÜLEBİLİR"

Çıkan zimmetlerin memurları çok mağdur ettiğini anlatan Başkan Batur, şöyle konuştu:

"Bir zimmet geldiği zaman geriye dönüp memurlardan tahsil ediliyor. Tabii emekli olmak isteyenler var. Bütün ödeme planlarını yapanlar var. Bu konuda bir sefere mahsus yeniden af çıkarılması konusunda hem bizler hem sendika yöneticileri ve üye memurların dileği var. Umudumuz, bir torba yasada yeniden bunun gündeme getirilmesi. Gerek Sayıştay raporlarındaki zimmetin affedilmesi gerekse üst limit konusunda belediyelerin rahat şekilde çalışmasının sağlanması noktasında bir eylem içine giriyor memurlarımız. Biz de bu konuda kendilerini destekliyoruz. Bir an önce çözümsüzlüğe giden bu problemin çözülmesini istiyoruz. Tüm parti gruplarından da destek istiyoruz."

"ZİMMETLERLE UĞRAŞIYORUZ"

Batur, zimmet sıkıntısını yaşayanların genelde CHP'li belediyeler olduğunu belirterek şöyle devam etti: