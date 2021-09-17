CHP'li belediyeleri hedef alan Erdoğan'a Seyit Torun'dan yanıt

17 Eylül 2021 Cuma, 16:17

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’li belediyeleri hedef alan “En temel belediye hizmetlerini dahi yerine getirmeyen bir beceriksizlikle muhatabız, artık illerde sular akmıyor sular” sözlerine yanıt verdi.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, şunları söyledi:

“YALAN KAPIDAN GİRİNCE İNSAF BACADAN ÇIKARMIŞ"

Erdoğan yine işi gücü bırakmış, beceriksiz yönetimini gizlemek için belediyelerimize saldırıyor. Neymiş, CHP’li belediyelerde hizmet yokmuş, illerde sular bile akmıyormuş. Erdoğan’a söylüyorum: Yalan kapıdan girince, insaf bacadan çıkarmış. Neymiş, CHP’li belediyeler vaatlerini tutmuyormuş. Bizim belediyelerimiz sizin tüm baskılarınıza rağmen, tüm vaatlerini tek tek yerine getiriyor.

"ERDOĞAN ÖNCE AYNAYA BAKSIN"

Erdoğan, tutulmayan bir vaat arıyorsa önce aynaya, sonra da 2023 hedeflerine baksın. ‘Ver yetkiyi, gör etkiyi’ deyip vatandaşı perişan edenler, millete hayal satmaktan gocunmayanlar, belediyelerimize saldırarak kendini aklayamaz.

"AYİNESİ İŞTİR KİŞİNİN LAFA BAKILMAZ"

Erdoğan, bunlarla da yetinmiyor, bir de, ‘hizmet götürürken şehrin oy rengine bakmıyoruz’ diyor. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Sayın Erdoğan. Sen değil misin, CHP’li belediyelerde yaşayan vatandaşların bağışlarına el koyan? Sen değil misin, devlet yardımlarının yüzde 97’sini kendi belediyelerine aktaran? Sen değil misin, belediyelerimizin kredilerini onaylamayan?

"BOŞUNA UĞRAŞMA"

Belediyelerimize her türlü engellemeyi yapacaksın, sonra ‘ayrım yapmıyoruz’ diyeceksin. Yok öyle Sayın Erdoğan. Kimin ne yaptığını halk biliyor. Erdoğan’a tavsiyemiz şudur: Boşuna uğraşma. Milletin gözünde kaybettiğin itibarı, belediyelerimize saldırarak kazanamazsın.

"GOEBBELS BUNLARA ÇIRAK BİLE OLAMAZ"

Milletin gözünden düşen bu iktidar artık, algı yönetimiyle vatandaşı kandırmaya çalışıyor. Görüyoruz ki; Goebbels mezarından çıksa, bunların yanında çırak bile olamaz.

"YALANLA MAKBUL OLUNMAZ, REZİL OLUNUR"

Ama şunu unutmayın: Yalanla makbul olunmaz, ancak rezil olunur. Bizim belediyelerimizin yeri halkımızın yanıdır. CHP olarak, tek bir belediye başkanımızı dahi iktidarın bu çaresiz çırpınışlarına yedirmeyiz.

"HODRİ MEYDAN"

Son olarak Erdoğan’a çağrımızdır: Madem her şey güllük gülistanlık diyorsun, işte sana fırsat. Hodri Meydan. Milletten korkma, getir sandığı. Kim yönetemiyormuş halka soralım, halk karar versin.