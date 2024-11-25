CHP'li belediyelerin kreşlerine yönelik yasağa tepki: Utanmasalar 'tarikatlara devredin' diyecekler!

Yayınlanma: 25.11.2024 - 13:12

Güncelleme: 25.11.2024 - 13:27

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yazısı üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü de il müdürlükleri aracılığıyla yazıyı kreşi olan belediyelerin bulunduğu valiliklere ve bilgi için de ilgili belediyelere gönderdi. Yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın söz konusu yazısı hatırlatılarak, 5580 sayılı Kanuna aykırı faaliyetlerin engellenmesi için belediyelerin izinsiz eğitim öğretim faaliyetleri konusunda uyarılması ve yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesi ile mevcut yerler hakkında mezkur hükümlere göre hareket edilmesinin sağlanması istendi.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği yazıda, belediyelere bağlı kreş adı altında açılan yerlerde okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan etkinliklerin ve eğitim öğretim faaliyeti yapıldığının tespit edildiği belirtilerek, valiliklerden belediyelerin izinsiz eğitim öğretim faaliyetleri konusunda uyarılması ve yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesi istendi. Bunun üzerine dar gelirli yurttaşın uygun fiyatlı belediye kreşlerinden mahrum bırakılması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün yazısı şöyle:

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce Bakanlığımız Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne iletilen ve ekte sunulan yazılarında bahisle Bakanlıklarınca sahada yapılan incelemelerde belediyelere bağlı kreş adı altında açılan yerler olduğunun tespit edildiği, bu yerlerde 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan etkinliklerin ve bu program kapsamındaki eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığının tespit edildiği, konuya ilişkin mevzuat hükümlerine değinilerek yine konuyla ilgili Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu 24.1.2007 tarihli ve 2005/95 Esas sayılı karar ile '5393 sayılı 'Belediye Kanunu'nun birinci fıkrasının (b) bendinin "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; ...' bölümünü Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmesine rağmen bu gibi yerlerin faaliyetlerini sürdürdüğünün ve yeni yerlerin açıldığının görüldüğü belirtilmiş olup 5580 sayılı Kanuna aykırı faaliyetlerin engellenmesi için belediyelerin izinsiz eğitim öğretim faaliyetleri konusunda uyarılması ve yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesi ile mevcut yerler hakkında mezkûr hükümlere göre hareket edilmesi hususunda; bilgilerini ve gereğini önemle arz ederim.

GÜNAYDIN: HALKA HİZMETTE YARIŞIN, ENGELLEMEKTE DEĞİL

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın CHP'li belediyelere gönderilen bakanlık yazısını X hesabından paylaştı. Günaydın ''Kendileri kreş açmazlar, belediyelerin açtıkları kreşleri kapatma peşine düşerler.. Halka hizmette yarışın, hizmeti engellemekte değil!'' ifadelerini kullandı.

Kendileri kreş açmazlar, belediyelerin açtıkları kreşleri kapatma peşine düşerler..

Halka hizmette yarışın, hizmeti engellemekte değil! pic.twitter.com/eBmvFd5qK6 — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) November 25, 2024

FIRAT: ''NE KREŞLERİ KAPATIRIZ NE DE SİZE TESLİM EDERİZ''

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat, yasağa ilişkin yaptığı paylaşımda ''Utanmasalar kreşleri doğrudan tarikatlara devredin diyecekler… Ne kreşleri kapatırız ne de çocuklarımızı size emanet ederiz…'' dedi.

EĞİTİM İŞ: ''BELEDİYELERE YASAK DİYANET'E SERBEST''

Eğitim-İş Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy, kreş yasağına tepki gösterdi. Toy, ''4-6 Yaş Kuran Kursu Destekleme Programına Aile Bakanlığı her çocuk için Diyanet'e 800 TL ödüyor. Hem eğitimi dinselleştiriyor hem de kamu kaynakları Diyanet'e aktarılıyor. Okul öncesi eğitimin zorunlu olmaması da, seçim öncesi kaldırıldığı ilan edilen okul öncesi katkı payının da yeniden velilerden alınması da bunun içindir. AKP'nin eğitimi dinselleştirme ve özelleştirme sevdasından bugün belediyelerin de kreşleri kapatması isteniyor. Oysa okul öncesi eğitim zorunlu olmalı, parasız olmalı. Milli Eğitim Bakanlığı kamusal görevinden kaçıyor, belediyelere kreş açmayı yasaklıyor ama Diyanet'e serbest. Vakıf görünümlü tarikat-cemaatlerin açtığı Sıbyan Mekteplerine de...'' ifadelerini kullandı.

YURTAŞLA ÖZEL'İN DİYALOĞU GÜNDEM OLDU: İBB KREŞLERİ OLMASA ÇALIŞAMAZDIM

Belediyelerin kreşleri yasaklamaya yönelik girişiminin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çocuğunu İBB kreşine veren bir yurttaşın diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

Yurttaş Özel'in İBB kreşleriyle ilgili sorusuna ''Çocuğumu İBB kreşine gönderiyorum, 17 bin TL maaş alıp kreş parası ödeme şansımız sıfır. İBB kreşleri olmasa çalışamazdım'' yanıtını vermişti.

ÖZGÜR ÖZEL: 1000 TANE KREŞ AÇTIK, AÇMAYA DEVAM EDİYORUZ

Özgür Özel, daha önce söz konusu yazıya değinerek, "Yazı yazmış Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre'ye ve İçişleri'ne, İçişleri Bakanlığı da valiliklere. 'Kreş eğitim yuvasıdır. Eğitim, Milli Eğitim'in işidir. Yenisini açtırmayın, eskilerini kapatın.' Hadi gelin, kapatın, hodri meydan bakalım, hadi gelin kapatın. Bir tane gariban insan olacak. Evde çocuğu süt içemeyecek. Alacak o çocuğu o kreşe verecek. Kendi gidecek, o çocuk kreşteyken ekmek parası kazanacak. 17 bin lira kocası alıyor. Kira 20 bin lira. Onun aldığı 17 bin lirayla belki geçim olacak. Sen o kreşi kapat, o çocuğu o kadına ver ondan sonra da dön, 'milli eğitim bizim işimiz' de. Açsaydın, sen her yere kreş açtın da biz yenisini mi açıyoruz? Açsaydın, açsaydın. Sen açmadın diye 1000 tane kreş açtık, açmaya devam ediyoruz, açacağız" demişti.