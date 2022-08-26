CHP’li Bülbül Mezeköy’deki JES direnişini Meclis’e taşıdı: Talimat kimden geldi?

26 Ağustos 2022 Cuma, 14:18

Aydın'ın Köşk ilçesi Mezeköy Mahallesi'nde jeotermal enerji santrali (JES) kurulması planlanan alanda iş makinelerinin çalışmaya başlayacağını öğrenen köylülerin, çadırlı eylemi sürüyor. Mezeköy'e mahalleli dışındaki kişilerin giriş ve çıkışları kaymakamlıkca yasaklanırken, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

“ANAYSAL HAK İHLAL EDİLİYOR”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP’li Bülbül, önergesinde Anayasal hakları hatırlattı. Bülbül, “Eyleme jandarma müdahale ederek vatandaşlara orantısız güç kullanmıştır. Darp edilerek gözaltına alınan yurttaşların Anayasal hakkı olan ‘düşünceyi açıklama ve yayma’, ‘hak arama hürriyeti’, ‘sağlıklı ve dengeli çevrede bir çevrede yaşama’ hakları ihlal edilmiştir” dedi.

CHP’li Bülbül, Bakan Soylu'ya şu soruları yöneltti:

Köye giriş ve çıkışların yasaklanması kararına ilişkin öne sürülen gerekçenin somut dayanakları nelerdir? Köye giriş ve çıkış yasağı kararı alınması için kim/kimler talimat vermiştir? Köye giriş ve çıkış yasağı denetimi nasıl yapılmaktadır? Giriş ve çıkış yasağı getirilmesine sebep olan olaylar nelerdir? Kümülatif değerlendirme yapılmış mıdır? Yasalk ilanı akabinde yasağın ihlali söz konusu olmuş mudur? İhlal söz konusu ise ihlali gerçekleştiren kişiler kimlerdir?

BİLİRKİŞİ 30 EYLÜL’DE GELECEK

Öte yandan; Aydın 2. İdare Mahkemesi tarafından atanan bilirkişi, 30 Eylül’de bölgede incelemede bulunacak.