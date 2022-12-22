CHP’li Bülbül uyardı: Yiyecek et, içecek süt bulamayacağız!

22 Aralık 2022 Perşembe, 12:25

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, artan hayat pahalılığına tepki göstererek bunun tek sorumlusunun AKP iktidarı olduğunu ifade etti.

Süt ineklerinin kesime gittiğini ve Ekim ayında yıllık bazda toplanan inek sütü miktarının, inek peynirinin ve tereyağı üretiminin azaldığı söyleyen CHP’li Bülbül, “Yiyecek et, içecek süt bulamayacağız” diyerek tehlikeye dikkat çekti.

ZAMLAR ÜLKESİ OLDUK

AKP iktidarının politikalarını eleştiren Bülbül, “İktidara göre Türkiye yükselen ülke, verilere baktığımızda ise Türkiye adeta zamlar ülkesi olmuş durumda. Son bir yılda, süte yüzde 162, tereyağına yüzde 137, patatese yüzde 131, peynire yüzde 129, makarnaya yüzde 126, şeker yüzde 125, ekmeğe yüzde 100, katı-sıvı yağa yüzde 96 zam geldi. İktidara göre ise zam değil fiyat güncellemesi oldu” diye konuştu.

Süt ineklerinin kesime gittiğini belirten Süleyman Bülbül, “Türkiye, gıda enflasyonu sıralamasında OECD ülkeleri arasında açık ara lider konumunda. Hem ülkenin hem vatandaşın bu duruma gelmesinin tek sebebi iş bilmez AKP iktidarıdır. Bakın; İktidarın beceriksizliği yüzünden Süt inekleri kesime gidiyor. Ekim ayında yıllık bazda toplanan inek sütü miktarı yüzde 9,6 azaldı. Tereyağı üretimi yüzde 27, içme sütü üretimi yüzde 24 inek peyniri üretimi yüzde 5,4, yoğurt üretimi ise yüzde 3,9 azaldı. Bu verilerle yakın zamanda et ve süt fiyatlarına dev zam gelecek. Hatta yiyecek et, içecek süt bulamayacağız” ifadelerini kullandı.

Bülbül, “Buradan bir kez daha söylüyorum: Az kaldı gideceksiniz ve 85 milyon vatandaş rahat bir nefes alacak. Yokluk dönemi, zulüm dönemi son bulacak” diyerek sözlerini tamamladı.