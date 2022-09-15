CHP’li Bülbül'den Halk TV'ye verilen cezaya tepki: Tek adam, tek ses kendi sesi olsun istiyor

15 Eylül 2022 Perşembe, 11:55

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Ali Rıza Arslan’ın oğlunun kemiklerini torba içinde teslim almasının değerlendirilmesini ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘küçük düşürüldüğünü’ gerekçe sayarak Halk TV’ye para cezası kesti. Kanalın ‘Sözüm Var‘ programına da beş kez durdurma cezası verildiği bildirildi.

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, RTÜK’ün verdiği cezalara tepki gösterdi. Yazılı bir basın açıklaması yapan Bülbül, iktidarın basın yayın organlarını para ve yayın durdurma cezalarıyla basın mensuplarını ise haklarında iddianame hazırlatarak, tutuklayarak sindirmeye çalıştığını söyledi.

"TEK ADAM, TEK SES KENDİ SESİ OLSUN İSTİYOR"

“Saray rejimi yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü güç olan basını tek kanallı yayın günlerine döndürmeye çalışıyor” diyen CHP’li Bülbül, “Tek adam gibi basın yayında da tek ses o da kendi sesi olsun istiyor. Basın üzerindeki bu faşizan rejimi de RTÜK’ü kullanarak yaratmaya çalışıyor. Bugün oğlunun kemiklerini poşet içinde verenlerin, adaleti ayaklar altına alanların, en temel hak olan yaşam hakkını gasp edenlerin değil bunu dile getiren gazetecilerin suçlu bulunduğu bir rejim ile karşı karşıyayız. Devletin kurumları muktedir olarak gördüğü AKP’nin partizanlığını yapmakta, hukuksuz kararlarla başta Anayasa olmak üzere hak temelli tüm yasaları çiğnemekte, suç işlemektedir. RTÜK, halkın haber alma hakkı için görevini yapan basın yayın organları için verdiği bu garabet kararları bir an önce kaldırılmalıdır” ifadelerini kullandı.