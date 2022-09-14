Son Dakika: RTÜK’ten Halk TV’ye 'yine' para ve program durdurma cezası
RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, Halk TV'ye para ve Sözüm Var isimli programa 5 kez program durdurma ve para cezası verildiğini duyurdu.
RTÜK, Halk TV'ye Diyarbakır Adliyesi'nde babaya oğlunun kemiklerinin torba içide verilmesinin eleştirildiği 'Sözüm Var' programı nedeniyle 5 kez program durdurma ve yüzde 5 de parar cezası verdi.
Öte yandan RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından kararın oyçokluğu ile alındığını duyururken "Halk TV’ye Ayşenur Arslan’ın Medya Mahallesi programında ekonomist Mustafa Sönmez ile birlikte suçla mücadele yaklaşımını eleştirdikleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu küçük düşürdükleri gerekçesiyle yüzde 3 para cezası verildi. RTÜK,bakanlara koruma kalkanı olma görevi üstlendi" dedi.
Taşçı şöyle devam etti:
"Halk TV’ye 3.ceza da Sözüm Var programına katılan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın hep söylediği narco devlet eleştirisi nedeniyle yüzde 3 para cezası verildi. RTÜK’e göre, iktidarı övmek dışında her türlü sorgulama ve eleştiri artık suç sayılacak! Hedef susturulmuş Türkiye!"
1- RTÜK, Diyarbakır Adliyesinde babaya oğlunun kemiklerinin torba içinde verilmesinin eleştirildiği Sözüm Var programı nedeniyle Halk TVye “terörün amaçlarına hizmet edecek” nitelikte yayın yapıldığı gerekçesiyle 5 kez program durdurma,% 5 de para cezası verdi. Karar oyçokluğuyla— İlhan Taşcı (@ilhantasci) September 14, 2022
İlgili Haberler
- HDP'li Filiz Kerestecioğlu’ndan Ersoy’a: “RTÜK, Diyanet TV’de kadınlara yönelik ayrımcı açıklamalar yayınlanmasına karşı bir yaptırım uygulayacak mı”
- Netflix: RTÜK’ün ardından Suudi Arabistan’dan da ‘ahlak’ uyarısı
- RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin istedi: LGBT karşıtı mitinge çağrı spotu yayımlanacak
-
Video Haberler
- Tiyatro gibi düğün
- Eşi benzeri yok
- Görenler şoke oluyor
- Sarıgül: Her zaman mevzideyiz, pusudayız
- İstanbul'da korkutan hortum!
- Eskişehir'de gerçeği aratmayan 'Airsoft' savaşı
- ''70 yıllık mazimiz var''
- Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operas
- İnancı ve hırsıyla kanseri yendi
- Gelinlik hayali gerçek oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Yüzlerce pilot orduya geri dönmeye zorlandı
- Yakın çevresine sordu: Sedat Peker neden sustu?
- 'Tam bir küstahlık ve edepsizlik'
- Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesine tepki
- Saldırı görüntüleri ortaya çıktı
- Almanya EuroBasket'te yarı finalde!
- AKP’li meclis üyesinden akıllara zarar iddia
- 6’lı masaya yeni ayak eklediler
- Sedat Peker'in evine silahlı saldırı: 1 yaralı
- AKP'li Göksu'ya böyle yanıt verdi