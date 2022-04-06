CHP'li Çakırözer, 'İşte anket elimde' diyerek açıkladı: 'Yolcuların yüzde 90'ı...'

06 Nisan 2022 Çarşamba, 17:48

CHP Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak Eskişehir’in sorunlarını dile getirdi. Eskişehir’de havalimanı olmasına karşın uçuş yapılmamasına tepki gösteren Çakırözer, “Eskişehirlilerin yoğun talebine karşın iktidar yıllardır Eskişehir'e tarifeli sefer koymuyor ama on yedi yıldır yurt dışındaki yurttaşlarımız Belçika'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan charter seferleriyle Hasan Polatkan Havaalanı'mız üzerinden memleketlerine ulaşıyor Eskişehir'e, Afyon'a, Bilecik'e, Konya'ya ve ilçelerine. Şimdi bu havaalanı kapatılmak isteniyor” dedi.

Çakırözer’in Meclis’te yaptığı konuşmadan öne çıkan başlıklar şöyle:

"İKTİDAR YILLARDIR ESKİŞEHİR'E TARİFELİ SEFER KOYMUYOR"

Eskişehirlilerin yoğun talebine karşın iktidar yıllardır Eskişehir'e tarifeli sefer koymuyor ama on yedi yıldır yurt dışındaki yurttaşlarımız Belçika'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan charter seferleriyle Hasan Polatkan Havaalanı'mız üzerinden memleketlerine ulaşıyor Eskişehir'e, Afyon'a, Bilecik'e, Konya'ya ve ilçelerine. Şimdi bu havaalanı kapatılmak isteniyor; çok açık, çok net. 2021 yılında 837 uçuş yapılmış; 100 bin yolcu gelmiş, gitmiş Eskişehir'den. 2 bin 223 ton yük ve kargo taşınmış. Pandemi sonrası bu yılki hedef 150 bin yolcuya ulaşmak.

Eskişehir ve bölge ekonomisine 100 milyonlarca liralık hareket ve bereket getiren bir trafik var. Eskişehir Teknik Üniversitemizin bütçesine de her yıl 10-15 milyon lira arasında katkı sağlıyor ama birileri Eskişehir'in, Afyon'un, Bilecik'in kazanmasından rahatsız olmuş. Ulaştırma Bakanlığı diyor ki havayolu şirketlerine: ‘Artık Eskişehir'e öyle serbest uçamazsınız. Peki, nasıl uçacaksınız? Bir şartla: Bizim anlaşmalı müteahhidin işlettiği Kütahya Zafer Havalimanı'na da uçuş koyarsanız olur.’ Yani, Zafer'e uçmayana Eskişehir uçuş izni yok. 3 özel şirketten 2'si bu yüzden geçen hafta Eskişehir uçuşlarını durdurdu, 3'üncüsü haftada 4 uçuşun 2'sini Zafer'e kaydırmak zorunda kaldı. Nereden çıktı bu? Çünkü ortada kapatılacak, büyük bir ayıp var.

"‘SOYGUN’ DENİR, ‘VURGUN’ DENİR"

Bu AK Parti iktidarı Zafer Havalimanı için her yıl 1 milyon 317 bin yolcu garantisi verdi müteahhide ama işte, 2021 yılında toplam 22 bin kişi uçmuş, son beş yılda uçmayan yolcular için 46 milyon Euro ödenmiş, daha da yirmi iki yıl ödenecek yani yüzde 99 hesap hatası var ortada. Değerli arkadaşlarım, hesap hatasının böylesine ‘soygun’ denir, ‘vurgun’ denir. Ortada büyük bir suç var aslında nitekim, suç duyurusunda da bulundu Zonguldak Milletvekilimiz Deniz Yavuzyılmaz.

"‘ARTIK ZAFER'E UÇACAKSINIZ’ DİYOR"

Ocak ayında Zafer'e yurt dışından tek uçak, tek yolcu inmemiş; şubat hakeza öyle, 3 uçakta 9 yolcu ama yılın en durgun aylarında bile Eskişehir'imize ocakta 5 bin, şubatta 10 bin yolcu inmiş. Oldu mu şimdi? Ayıp küçüleceğine büyüyor. AK Parti iktidarının Ulaştırma Bakanlığında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğündeki cin fikirli arkadaşlar çareyi bulmuş ‘Civardaki havaalanlarını kapatırız, yolcular Zafer'e iner; Uşak'ı böyle kapattık, şimdi de Eskişehir'i zorlarsak yüz binlerce yolcuyu hop Zafer'e devşiririz’ diye bu yazıyı göndermişler havayolu şirketlerine. Ne diyor? ‘Artık Zafer'e uçacaksınız’ diyor.

"HESAPSIZ, KİTAPSIZ SOYGUNUN HESABINI VERECEKSİN"

Bu yapılan eziyet değil de nedir? Soruyorum, kim bunlar, kime yapıyorsunuz bu eziyeti? Biziz, biziz arkadaşlar; annesi, babası, kardeşi, halası, amcası hepimizin, yazık günah değil mi bu insanlara? Hem de ne uğruna? Yaptığınız vurgunun ayıbını örtmek uğruna. Örtemezsiniz kardeşim. Ne yaparsan ne edersen sen, o hesapsız, kitapsız soygunun hesabını vereceksin.

"BURADAKİ BEYLER ‘HAYIR, UÇURMAM’ DİYOR"

Bakanlığın Eskişehir'e uçuş yok zorbalığına karşı vatandaş Sabiha Gökçen'e uçuyor, Ankara'ya uçuyor yani 10 tane Eskişehir'i de kapatsan bu vatandaş senin suç ortağın olmak istemiyor, olmayacak. İşte dün yapılan anket elimde, Brüksel'de uçağa binen 360 kişiye sormuşlar ‘Nereye uçacaksınız, nereyi istiyorsunuz?’ diye, 290 kişi ‘Eskişehir’ demiş. Yüzde 80'i, yüzde 90'ı Eskişehir üzerinden gitmek istiyor memleketine ama buradaki beyler ‘Hayır, uçurmam’ diyor. Türkiye'nin hiçbir yerinde vatandaşa böyle baskı, böyle eziyet yok. Zafer'e uçmazsan Eskişehir'e uçuş yokmuş. Aynı zorbalığı Antalya'ya, İzmir'e, Bodrum'a hatta Zafer Havalimanı'na uçan şirketlere de yapsanıza, yapmazsınız, yapamazsınız.

"KAMU-ÖZEL RANTI YOK, ÇETE YOK, SOYGUN YOK"

Mesela, Zafer Havalimanı'na Türk Hava Yollarının tarifeli uçuşu var, uçsun, karşı değiliz, aynı baskıyı ona da yapsana o zaman. Ey THY, Eskişehirliler yıllardır seni bekliyor. Şimdi ‘Sen Hasan Polatkan Havalimanı'na da tarifeli uçak başlatmazsan ben seni Kütahya'ya uçurmuyorum’ desene, diyemezsin çünkü Eskişehir'de kamu-özel rantı yok, çete yok, soygun yok.

"AYIPTIR, GÜNAHTIR"

Bu yapılan sadece bir şehre düşmanlık değil, kendi yurttaşımıza eziyet ve zulümden başka bir şey değildir. Peki, neyin uğruna? Zafer Havalimanı'ndaki büyük kamu zararının, büyük suçun üstünü örtmek uğruna. Ayıptır, günahtır, hem orada uçmayan yolcu başına verdiğiniz garanti günahtır hem öz kaynaklarımızla yapılan Uşak ve Eskişehir Havalimanlarımızı kapatmak yazıktır, günahtır; merhum Hasan Polatkan'ın adına da yapılan büyük saygısızlık, vefasızlıktır. Bu yaptığınız zorbalıkların, suçun bedelini inanıyorum ki Eskişehirli, Afyonlu, Bilecikli, Belçikalı, Almanyalı, Fransalı milyonlarca kardeşimiz size en kısa sürede ödetecektir."