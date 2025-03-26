CHP'li Çakırözer'den TRT'ye tepki: 'Türkiye ayakta, tek saniye görüntü vermiyor'

Yayınlanma: 26.03.2025 - 11:26

Güncelleme: 26.03.2025 - 11:37

TBMM Genel Kurulu'nda emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor.

"GAZETECİLERE YÖNELİK BASKI VE GÖZDAĞINA DERHAL SON VERİN"

Teklifin 3. maddesinde söz alan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, şunları söyledi:

"23 yıllık bir iktidarın geldiği noktaya bakın. Demokrasi, hukuk, özgürlükler de diplerde, zulüm, adaletsizlik, kul hakkı yeme de Dünya lideri. Şu millete çektirdiğiniz zulme bakın. Gençlerimizi sindirmeye, korkutmaya çalışıyorsunuz. Üniversite öğrencisi Berkay Gezgin'i niye tutuladınız? Berkay, 6 yıl önce 'her şey çok güzel olacak' sloganıyla Türkiye'ye umut olan evladımız. İstanbul'a giderken otogardan paylaşım yapmış; 'Eskişehir'den İstanbul'a Ekrem Başkanın yanına gidiyorum. Baskıya, hukuksuzluğa karşı dimdik duruyoruz. Boyun eğmeyen herkese bin selam olsun. Umut bizim, gelecek bizim'.

İşte siz Ekremleri, Berkayları hapsetseniz bile bu umudu asla yenemeyeceksiniz. Suçsuz yere gençliği çalınan o gençleri derhal serbest bırakın. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce gazeteci günlerdir zor şartlar altında protestoları halka aktarıyor. Bugün de bu gazetecileri cezalandırıyorsunuz. Hepsi bu akşam ailelerinden, özgürlüklerinden mahrum. Cezaevlerini suçsuz günahsız başkanlarla, öğrencilerle, siyasetçilerle öylesine doldurmuşsunuz ki gazetecileri yerleştirecek cezaevi de bulamıyorsunuz. Halkın haber alma hakkını savunmak, yurttaşın protesto özgürlüğünü haberleştirmek suç değildir. Gazetecilere yönelik baskı ve gözdağına derhal son verin.

"MİLYONLAR HUKUKSUZLUKLARA KARŞI MEYDANLARDA, AMA..."

Basın özgürlüğü sadece siyasetin yönlendirildiği yargı eliyle yok edilmiyor. Bu madde de gazetelerin can damarını, ilan gelirlerini kesmek için yapılmış. Bu düzenleme ile TÜRMOB'un genel kurul ilanları gazetelerde yayınlanmayacak. Bu maddenin derhal tekliften çıkması lazım yoksa yol olacak başkaları da bu taleplerle gelecek. Gazeteler kapanacak, gazeteciler işsiz kalacak. Anadolu'nun en ücra köşesinde dahi haber alma hakkımız darbe alacak.

Türkiye ayakta, milyonlar hukuksuzluklara karşı meydanlarda. Dünya basını manşetlere çekmiş, dakikalarca gösteriyor ama bakıyorsunuz 86 milyonun vergilerini hoyratça kullanan kanallarda tek saniye görüntü yok. Cebimizdeki telefondan, evdeki, ofisteki televizyondan, koldaki saatten binlerce lira pay alıp bandrol ücreti toplayan 20 yılda 12 milyar dolar toplayan TRT, bir saniye dahi göstermiyor. Kimin parası; hepimizin bütçesi ama Saraçhane'yi bir saniye dahi vermiyor. İşte bu yüzden bizi görmeyeni biz de görmeyeceğiz."