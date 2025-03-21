Murat Ongun'dan TRT hakkında suç duyurusu: 'Devletimiz açısından ciddi bir güvenlik sorunu'

Yayınlanma: 21.03.2025 - 10:42

Güncelleme: 21.03.2025 - 10:42

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınanlardan biri olan, Ekrem İmamoğlu'nu danışmanı Murat Ongun hakkında servis edilen bir "haber" üzerine açıklama yaptı.

X (Twitter) hesabından TRT Haber ve gazeteci Emre Erciş'in yaptığı paylaşımın görsellerine yer veren Ongun, "Fetöcü olduğu Sabah Gazetesi haberleriyle bile defalarca tescil edilmiş birinin gizlilik kararı olan bir dosyadaki görüntülere ulaşması devletimiz açısından ciddi bir güvenlik sorunudur" dedi.

Ongun, sözkonusu para ve silahlar için "Paralar yayılarak çekim yapıldığı için zamanında ayakkabı kutularından çıkanlar gibi miktarı çokmuş gibi gösterilmek istemiştir ama aslında toplamı 20-30 bin dolar değerinde çeşitli döviz ile ikisi de ruhsatlı ve 5 yıldır hiç dokunulmamış 2 tüfeğim mevcuttur. Tüfeklerin biri rahmetli gazeteci Ufuk Güldemir’in bana vasiyetinde bıraktığıdır diğerini ise bir arkadaşımın tavsiyesi ile aldım, görüntülerin tamamen algı yaratmak amacıyla bir takım basına servis edildiği görülmektedir" açıklamasında bulundu.

Ongun, "Başta devletin televizyonu TRT olmak üzere gizlilik kararı olan bir soruşturmada kendilerine servis edilen görüntüleri yalan iddialarla ve imalarla paylaşan tüm mecralar hakkında avukatlarım suç duyurusunda bulunacaklardır" dedi.

Soruşturma kapsamında malvarlığına el konulan Ongun "Daha önceki yıllarda trollerin hedef göstermesi ile hakkımda açılan soruşturmada MASAK incelemesi dahil tüm incelemelerden hiçbir sonuç çıkmamıştır. Tüm gelirlerimin uygunluğu devlet birimlerince detaylı incelenerek teyit edilmiştir" ifadelerini kullandı.







