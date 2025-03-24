İBB eylemlerine karşı TRT Haber devrede: 'Şehzadebaşı Camii' provokasyonu!

TRT Haber, Saraçhane'de toplanan yüzbinlerce yurttaşı Şehzadebaşı Camii'nin haziresindeki tarihi mezar taşlarının kırılmasından sorumlu tuttu.

İBB eylemlerine karşı TRT Haber devrede: 'Şehzadebaşı Camii' provokasyonu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.03.2025 - 11:29

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyona ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı protestolar başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde sürüyor. 

Eylemlere ve burada dile getirilen tepkilere yayınlarında yer vermeyen devletin televizyon kanalı TRT Haber ise eylemlere katılanları akılalmaz bir iddiayla hedef haline getirdi. 

TRT Haber'in X hesabından yapılan bir paylaşımda, İBB binasının yakınında bulunan Şehzadebaşı Camii haziresinde, kırılmış bazı tarihi mezar taşlarının fotoğrafları paylaşıldı.

Paylaşımda taşların iBB binası önünde toplanan yurttaşlar sorumlu tutularak  "İBB'deki yolsuzluk soruşturmasına karşı çıkan gruptaki bazı kişiler Şehzadebaşı Camii’nde bulunan tarihi mezarlara zarar verdi" denildi. 

İşte o paylaşım: 

 

 


Etiketler: #TRT Haber #istanbul büyükşehir belediyesi #Şehzadebaşı Camii

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