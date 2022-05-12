CHP’li Cengiz Gökçel: 'Mersin’de hastalar ameliyat olamıyor'

12 Mayıs 2022 Perşembe, 12:31

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, sağlık sisteminde yaşanan sıkıntılarla ilgili açıklama yaptı. AKP’nin sağlık sistemini ticarileştirdiğini belirten Gökçel, “Ülkemizi ekonomik krize sokan AKP, sağlıkta da ülkemizi yokluğa mahkûm etti. Rant politikaları yüzünden kamu hastanelerinden uzman doktorlarımız bir bir ayrılıyor özel hastanelere geçiyor” ifadelerine yer verdi.

Mersin’de hastaların ameliyat edilmediğini belirten Gökçel, malzeme eksikliğine dikkat çekti. Gökçel, “Mersin Şehir Hastanesi’nde ameliyat edilmek istenen hastalarımız bir kurul tarafından incelenerek hastalığın durumu ve yaşına göre ameliyat edilmiyor” dedi.

Mersin’in ilçelerinde de sağlık sisteminde sorunlar olduğunun altını çizen CHP’li Gökçel, “Mut Devlet Hastanesi’nde uzman doktor kadrolarında eksik var. MR cihazı yok. Hastalar Silifke veya Karaman’da tedavi olmaya çalışıyor” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçen yıl sektör temsilcileriyle yaptığı toplantıyı anımsatan Gökçel, “Sektör temsilcileriyle geçtiğimiz yıl bir araya gelen Sağlık Bakanı üç milyar lira kaynak aktarılarak sıkıntının giderileceğini açıklamıştı. Maalesef sıkıntı artarak devam ediyor, AKP’nin rant hırsı yüzünden sağlık sistemimiz çökmüş durumda. AKP ve Recep Tayyip Erdoğan derhal istifa etmelidir” diye konuştu.

ERDOĞAN AÇMIŞTI

Ameliyatların yapılamadığı iddia edilen Mersin Şehir Hastanesi 3 Şubat 2017'de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılmıştı. Türkiye'de ilk olan Mersin Şehir Hastanesi,15 Mayıs 2018'de Sağlık Bakanlığı tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi akreditasyonu aldı.