CHP'li Emir, test kiti ihalesinde Sağlık Bakanlığı yöneticilerine dikkat çekti

02 Ekim 2021 Cumartesi, 16:21

Test kiti ihalesi ikinci kez son anda ertelenddi.

CHP'li Murat Emir, DMO'nun ikinci kez son anda ertelenen ihalesine yönelik açıklama yaptı. "Sağlık Bakanlığı yöneticilerinin her birinin bir firmaya angaje olduğunu" belirten Emir, ihale şartnamesi hakkında, "Kimin bileği kuvvetli ise ona göre değişiyor" dedi.

Emir ayrıca, mevcut tedarikçi 3 firmanın da ihalesiz kit satmaya devam ettiğini bildirdi.