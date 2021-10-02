CHP'li Emir, test kiti ihalesinde Sağlık Bakanlığı yöneticilerine dikkat çekti

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Devlet Malzeme Ofisi'nin (DMO) 20 milyon PCR test kiti ihalesini ikinci kez ve yine son anda ertelediğini açıkladı. Emir, Sağlık Bakanlığı yöneticilerine dikkat çekerek, "Kimin bileği kuvvetli ise şartname ona göre değişiyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2021 Cumartesi, 16:21
CHP'li Emir, test kiti ihalesinde Sağlık Bakanlığı yöneticilerine dikkat çekti
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Test kiti ihalesi ikinci kez son anda ertelenddi.

CHP'li Murat Emir, DMO'nun ikinci kez son anda ertelenen ihalesine yönelik açıklama yaptı. "Sağlık Bakanlığı yöneticilerinin her birinin bir firmaya angaje olduğunu" belirten Emir, ihale şartnamesi hakkında, "Kimin bileği kuvvetli ise ona göre değişiyor" dedi.

Emir ayrıca, mevcut tedarikçi 3 firmanın da ihalesiz kit satmaya devam ettiğini bildirdi.


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