CHP'li Engin Altay'dan Sabah gazetesi hakkında suç duyurusu

09 Mart 2022 Çarşamba, 17:53

CHP Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Engin Altay, Sabah gazetesinin dünkü sayısında “Zeytinlikteki Villa Engin Altay’ın mı” ve bugünkü sayısında “Kaçak Villaya Depo Kılıfı” başlığıyla yayımlanan “hayal ürünü ve iftira amaçlı” haberler için gazeteye tekzip gönderdiğini ve yasal hakkını arayacağını bildirdi.

Altay, Sabah gazetesinin yayınları üzerine, “Mordoğan’da ya da İzmir’in herhangi bir bölgesinde hiçbir taşınmazım bulunmamaktadır. Devletin eli altındaki kayıtlar bunun somut kanıtıdır. Bu açık gerçeğe ve gerekli açıklama yapılmasına rağmen, gerçek dışı iddiaların ‘haber’ başlığı altında sürdürülmeye çalışılması, gazetecilik faaliyetinin çok ötesinde bir amaç güdüldüğünün açık göstergesidir” dedi. Altay, suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

"BASIN ETİĞİNE AYKIRI"

Engin Altay’ın konuyla ilgili yazılı açıklaması şöyle:

“Sabah Gazetesi’nin 08.03.2022 tarihli sayısında ‘Zeytinlikteki Villa Engin Altay’ın mı?’ ve 09.03.2022 tarihli sayısında ‘Kaçak Villaya Depo Kılıfı’ başlığıyla yayınlanan; gerçekle bağdaşmayan, basın etiğine aykırı ve kişilik haklarına ağır saldırı içeren haberlerle ilgili açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Haberlerde yer verildiği şekliyle İzmir’in Karaburun İlçesi Mordoğan bölgesinde “Kaçak villa” yaptırdığım iddiası tamamen uydurma ve yalandır. Haberlerde geçen taşınmaz ile hiçbir hukuki (gayri hukuki, fiili) bağım-ilgim bulunmamaktadır. ‘İnşaat alanına sık sık gittiğim ve inşaatın başında durduğum’ iddiası da tamamen hayal ürünü ve karalama amaçlıdır.

Şahsımla ilgisi bulunmayan bir taşınmaz ile ilgili ‘kılıf’ aramam da söz konusu değildir.

Mordoğan’da ya da İzmir’in herhangi bir bölgesinde hiçbir taşınmazım bulunmamaktadır. Devletin eli altındaki kayıtlar bunun somut kanıtıdır.

Bu açık gerçeğe ve gerekli açıklama yapılmasına rağmen, gerçek dışı iddiaların ‘haber’ başlığı altında sürdürülmeye çalışılması, gazetecilik faaliyetinin çok ötesinde bir amaç güdüldüğünün açık göstergesidir.

Basın meslek ilkelerine aykırı, kişilik haklarına saldıran, hiçbir hukuki bilgi ve belgeye dayanmayan, hayal ürünü, iftira amaçlı yayınlarla ilgili yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım."