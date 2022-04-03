CHP'li Engin Özkoç iktidara seslendi: 'Eğer adalet varsa çıksın bu yasa'

03 Nisan 2022 Pazar, 17:20

CHP Grup Başkanvekili, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, EYT Federasyonu’nun Sakarya’da “Varız, Biriz, Buradayız ve Birlikteyiz” sloganıyla bu akşam düzenlediği etkinlikte konuştu.

İktidara seslenen Özkoç, “Eğer adalet varsa çıksın bu yasa. Eğer çıkmazsa iktidara gelir çıkartırız bu yasayı” dedi.

Özkoç’un etkinlikte yaptığı konuşma şöyle:

“EYT örgütüne öncülük edip de toplumumuzda hak, hukuk ve adaletin tesis edilmesi için yüreğinizi ve kendinizi koyarak bu yola çıkıp buranın genel başkanlığına layık görülen saygıdeğer hanımefendiyi saygıyla selamlıyorum. Hangi siyasi parti olursa olsun ülkemizin demokrasisinin zenginliği olan, değerli siyasi partilerimizin değerli temsilcilerini de saygıyla selamlıyorum.

“TÜRKİYE’DE MİLYONLARCA KİŞİYİ MAĞDUR ETTİLER"

Elbette burada kadınlarımız, gençlerimiz, sivil toplum örgütleri, sendikaların değerli temsilcileri ve basının temsilcileri var. Çünkü, bu ilgi hak arayan, adalet arayan Edirne’den Kars’a kadar bütün insanlarımızın burada dile getirdiği hak ve adalet ve özgürlük meşalesini birlikte yukarıya kaldırmak için buradayız. Aslında bu insanlar ne istiyorlar? Ben merak ettim. Ne istiyor bu yanımdaki kardeşim? Bu bir aile babası. Bugün adı EYT’li diye geçiyor. O işe başlarken böyle bir kavram yoktu. Bu aile babasının. Sadece istediği bir şey vardı. Evlatları için bir gelecek, kendisi için güvenli bir hayat istiyordu. Devletin ona sağladığı imkanların ne olduğuna baktı. Dediler ki, ‘Askerlik yap’ askerliğini yaptı. İşe gir dediler, işe girdi. Alnının teriyle parasını kazandı, vergisini ödedi. Asla vatana ihanet yapmadı. İhale peşinde koşmadı. Kendi ruhunu ve inancını hiçbir zaman satmadı. Türkiye Cumhuriyeti’nin değerli bir vatandaşı olarak sadece bu ülkede kendi özlük haklarını alıp yaşamak istedi. Ona dediler ki, ‘Sen şu kadar gün çalışırsan, şu kadar prim ödersen emekli olacaksın ve hayatın boyunca onurlu bir şekilde yaşayacaksın’ dediler. Sonra, siyasi bir kararla, vicdani değil, ahlaki değil, siyasi bir karar alındı. Alınan karar neticesinde dediler ki, ‘Sen emekli oldun ama maaş alamazsın.’ Niye? Belli bir yaşa gelmen gerekir dediler. Oysaki ona vaat edilen şey başkaydı. Hayallerini yıktılar. Sadece bir kişinin mi? Hayır. Türkiye’de milyonlarca kişi. Edirne’den Kars’a onların haklarını mağdur ettiler. Öyle ya da böyle.

“BU YASAYI NİYE ÇIKARMIYORSUNUZ”

Ne yapıyorlar? Gittikleri her yerde salonları dolduruyorlar ve diyorlar ki siyasilere sesleniyorlar. Siyasiler kimler? Onların milletvekilleri. Neredeler? Ankara’dalar. Onların görevi ne? Millet menfaatine yasa çıkarmak. Yani, milletvekillerinin görevi, millet menfaatine yasa çıkarmak. O zaman ne duruyorsunuz? İşte millet işte istedikleri, hak, adalet ve hukuk. Bu yasayı niye çıkarmıyorsunuz? Burası siyasi bir mecra değil. Az önce arkadaşım da söyledi. Burada her görüşten insanımız var ve hepsinin görüşüne saygı duyuyoruz ama ben de bir milletvekiliyim. Ben de bir siyasi partinin temsilcisiyim. Sözlerime şöyle son veriyorum: Eğer adalet varsa, çıksın bu yasa. Eğer çıkmazsa iktidara gelir çıkartırız bu yasayı.''

"BU DAVA ALIN TERİ DAVASIDIR"

EYT Federasyonu Sakarya İl Temsilci Muammer Akın, etkinliğin açılış konuşmasında şunları söyledi:

“Küçük topluluklar halinde başlayan ve dalga dalga ülkemizin her bir köşesine ulaşan, bugün milyonlarca mağduru bir araya toplayan, aile kavramını oluşturan Emeklilikte Yaşa Takılanlar, tarihe mal olacak bir mücadelenin EYT Federasyonu çatısı altında emin adımlarla ilerliyoruz. Bu meşakkatli yolda yürürken önümüze çıkan tüm engelleri aşıyoruz ve aşacağız. Bu dava alın teri davasıdır. Kimsenin şahsi emellerine alet olmayacak kadar yüce bir davadır. Milyonlarca insanın umudunu barındıran, vebale girilmeyecek kadar kutsal bir davadır.”