CHP’li Erdoğan Toprak, 'İktidar ülkeyi batıracak'

31 Aralık 2021 Cuma, 04:00

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, iktidarın açıkladığı yeni ekonomik tedbirlerin “gizli faiz” olduğunu ancak sürdürülebilir olmadığını vurgulayarak, 3 Ocak’ta açıklanacak yıllık enflasyonun ardından kurlardaki hareketin hızlanacağına işaret etti. Toprak, “‘Hazine sopasıyla’ yönetmeye kalkarsanız faizi, dövizi, enflasyonu, işsizliği çığırından çıkartırsınız. Ülkeyi yıkıma götürecek birbirinden yanlış politikalardır. Kısa süre sonra ülkeyi batırırsınız” uyarısında bulundu.

Toprak, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Aralık’ta açıkladığı ekonomik tedbirlere işaret ederek, iktidarın “Kurdaki artış yüzde 50 ise ben sana enflasyonun altında yüzde 14 faiz vereyim, kur artışıyla aradaki yüzde 36 farkı ödeyeyim, döviz alma” dediğini belirtti. Ödenmesi garanti edilen kur farkının “gizli faiz” olduğunu söyleyen Toprak, “Merkez Bankası (MB) ve kamu bankaları, gece Türkiye’de piyasalar kapalı olduğu için Londra, New York gibi saat farkıyla açık piyasalarda milyarlarca dolar satarak kuru aşağı çekti. Ancak bu sürdürülebilir bir model değil” dedi.

"HAREKET HIZLANACAK"

MB’nin her gün alış kuru açıkladığına dikkat çekerek “İkili kur oluştu; biri MB resmi kuru, diğeri serbest piyasa kuru. Arada 2 liraya varan farklar oluyor” diyen Toprak, “Piyasa kuru yukarı yönlü. Noel tatili nedeniyle dış piyasaların büyük kısmı kapalı oldu halde dolar-Avro yine 13-15 TL düzeyine çıktı. 3 Ocak’ta 2021 enflasyonu açıklanacak. Beklentiler en az aylık yüzde 10-15, yıllık yüzde 30 dolayında artış yönünde. O zaman yüzde 14’lük politika faizi enflasyonun yarısından az hale gelecek ve kurlardaki hareket daha da hızlanacak” ifadelerini kullandı.

İktidarın “müdahale ekonomisi” uyguladığını, bankalardaki mevduat ve kredi faizlerinin yüzde 25-30’a, MB gösterge faizinin ise yüzde 17’den yüzde 25’e yükseldiğini kaydeden Toprak, “Tüm ekonomik kuralları, ilkeleri altüst edip, her şeyi talimatla ya da bakanın son ifadesiyle ‘Hazine sopasıyla’ yönetmeye kalkarsanız faizi, dövizi, enflasyonu, işsizliği çığırından çıkarırsınız. Gidişat bu yönde” diye konuştu. MB müdahalesinin kamu bankaları üzerinden “arka kapı” yöntemiyle yapıldığını, 128 milyar doların da böyle buharlaştırıldığını belirten Toprak, “Dövizdeki kur farkını Hazine’ye ödetmeyi taahhüt etmek müdahaledir. TMSF’nin mevduat sigortasını 150 binden 200 bin TL’ye çıkarmak, döviz, altın, TL mevduat sahiplerinin ve bankaların tüm risklerini Hazine ve MB’ye yıkarak 300-400 bin milyoner hesabının olası kayıplarını 84 milyona ödetmek en adaletsiz müdahaleler” dedi.

"YIKIMLA SONUÇLANIR"

“Bu sistem sürdürülemez” diyen Toprak, “Hazine’ye, bütçeye, ekonomiye maliyeti uzun süre karşılanamaz. Enflasyonu, dövizi, faizi topluca zincirlerinden kopartacak, ülkeyi yıkıma götürecek birbirinden yanlış politikalardır. Ekonominin üç kilit ayağı kuru, dövizi, faizi aynı anda baskılayamazsınız. Kısa süre sonra ülkeyi batırırsınız. Bugünleri arar hale getirirsiniz.”