Eski AA muhabiri: "AKP ilçe başkanının kardeşinin vurulmasını haberleştirdiğim için kovuldum"

30 Aralık 2021 Perşembe, 18:25

Adana’da Ceyhan ve Yumurtalık'ta yıllardır gazetecilik yaptığını ve yerel gazeteler çıkardığını belirten Halim Öztoprak, Anadolu Ajansı’nda görevine son verildiğini açıkladı.

Öztoprak, "Gazeteciler doğruları yazdığı için işinden edilmemeli. Pandemi sürecinden gazeteciler de olumsuz etkilendi. Belediyeler tasarruf genelgesi dahilinde gazetelere abone olmamakta. Böyle bir dönemde doğru haber yazdığı halde Anadolu Ajansı'nın yurt muhabirini kovması üzücü" ifadelerine yer verdi.

"HABERİN YAYINLANMASINDAN SONRA ANADOLU AJANSI ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE ŞİKAYET EDİLDİM"

Öztoprak, şunları söyledi: