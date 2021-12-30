Eski AA muhabiri: "AKP ilçe başkanının kardeşinin vurulmasını haberleştirdiğim için kovuldum"
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yerel bir gazete çıkaran Halim Öztoprak, AKP Yumurtalık İlçe Başkanı Soner Oğuzsoylu'nun kardeşi Gölovası Mahalle Muhtarı azası Kemal Oğuzsoylu'nun, Gölovası Mahalle Muhtarı Metin Göregen tarafından vurulması olayını 17 Eylül’de haberleştirdiği ve haberi servis ettiği gerekçesiyle Anadolu Ajansı muhabirliği görevine son verildiğini iddia etti.
Adana’da Ceyhan ve Yumurtalık'ta yıllardır gazetecilik yaptığını ve yerel gazeteler çıkardığını belirten Halim Öztoprak, Anadolu Ajansı’nda görevine son verildiğini açıkladı.
Öztoprak, "Gazeteciler doğruları yazdığı için işinden edilmemeli. Pandemi sürecinden gazeteciler de olumsuz etkilendi. Belediyeler tasarruf genelgesi dahilinde gazetelere abone olmamakta. Böyle bir dönemde doğru haber yazdığı halde Anadolu Ajansı'nın yurt muhabirini kovması üzücü" ifadelerine yer verdi.
"HABERİN YAYINLANMASINDAN SONRA ANADOLU AJANSI ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE ŞİKAYET EDİLDİM"
Öztoprak, şunları söyledi:
- AK Parti Yumurtalık İlçe Başkanı Soner Oğuzsoylu'nun kardeşi Gölovası Mahalle Muhtarı azası Kemal Oğuzsoylu'nun, Gölovası Mahalle Muhtarı Metin Göregen tarafından sahilde bir lokantada tabancayla vurulması olayını haberleştirdim.
- Haberi de yaklaşık 3 yıl görev yaptığım Anadolu Ajansı Bölge Müdürlüğü'ne servis ettim. Ancak bu haberin yayınlanmasından sonra Anadolu Ajansı Adana Bölge Müdürlüğü'ne şikayet edildim.
- Bu şikayetten sonra da Anadolu Ajansı muhabirliği görevime son verildi Gazeteciler doğruları yazdığı için işinden edilmemeli. Pandemi sürecinden gazeteciler de olumsuz etkilendi. Belediyeler tasarruf genelgesi dahilinde gazetelere abone olmamakta. Böyle bir dönemde doğru haber yazdığı halde Anadolu Ajansı'nın yurt muhabirini kovması üzücü."
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