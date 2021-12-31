Soylu'nun İBB’ye başlattığı ‘terör teftişi’ AKP’yi huzursuz etti

31 Aralık 2021 Cuma, 04:00

İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarına yönelik başlattığı “terör teftişi”, iktidar kanadını “huzursuz etti.” Bakan Süleyman Soylu’nun, “bu hamleyi neden şimdi yaptığı” sorulurken, hamlenin “AKP’den çok CHP’ye yaradığı”, “adı Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçmen bazında güçlendirdiği”, “Soylu’nun İmamoğlu’na büyük fırsat verdiği” değerlendirmeleri yapılıyor.

Türkiye yeni yıla İçişleri Bakanlığı’nın İBB’ye yönelik “terör teftişi” tartışmalarıyla giriyor. Bakanlığın hamlesi, yıl biterken muhalefetten iktidara siyasetin “birinci gündem maddesi” haline geldi. İktidar cephesinde, “Soylu bu hamleyi neden şimdi yaptı?” sorusu sorulurken, hamlenin 2022 ile birlikte seçim atmosferine doğru gidilen süreçte “AKP’den çok CHP’nin, özellikle de adı Cumhurbaşkanlığı adaylığında öne çıkan İmamoğlu’nun elini güçlendirdiği” yorumları yapılıyor.

"KARTLARI AÇTI"

AKP’de, son dönemde gerek döviz kurlarındaki artış ve dalgalanma gerekse yüksek enflasyon ve market fiyatları ile ilgili “zor bir dönemden geçildiği”, bu sürecin “AKP’nin oylarında erimeyi de beraberinde getirdiğine” dikkat çekilirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sistemi” açıklamasıyla son günlerde “AKP’nin ve parti seçmeninin yeniden toparlanmaya başladığına” işaret ediliyor. Açıklama sonrasında “döviz kurlarındaki düşüşün yurttaşlar nezdinde Cumhurbaşkanı ve AKP’ye olan güveni artırdığı” yorumları da yapılırken, “Soylu elindeki kartları açtı. Yanlış zamanda yanlış bir hamle yaptı. Cumhurbaşkanı’nın ekonomi adımıyla yakalanan ivmeye zarar verdi” ifadeleri de kullanılıyor.