CHP'li Erdoğdu "Bu olacak iş değil" dedi ve paylaştı: 'Doğalgaz faturam...'
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, kendisine gelen bin 470 TL'lik doğalgaz faturasına tepki gösterdi.
AKP iktidarının 2022 yılı ile birlikte art arda uyguladığı zamlara yurttaşların isyanı sürüyor. Elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprü geçiş ücretlerine, harçlardan vergilere kadar her şeye durmaksızın zam yapılıyor.
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabı Twitter'dan kendisine gelen bin 470 TL'lik doğalgaz faturasına tepki gösterdi. Erdoğdu, "Bu faturanın en az dörtte biri BOTAŞ’ı soyan hırsızlar yüzünden" dedi.
CHP'li vekil Erdoğdu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Doğalgaz faturam…
Çok mu yaktım diyorum…
Gerçekten evde kalın eşofmanla dolaşıyorum…
Bu olacak iş değil…
Bu fatura beni zorluyor…
Bu faturanın en az dörtte biri BOTAŞ’ı soyan hırsızlar yüzünden…
Allah hepimize sabır versin…"
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