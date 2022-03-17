CHP’li Eren Erdem: CHP’nin adayı konusunda kimse muğlak konuşmamalı

17 Mart 2022 Perşembe, 18:31

CHP PM Üyesi Eren Erdem, Bizim TV Youtube kanalına katıldığı programda, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hakkında açıklamalar yaptı.

Erdem, “CHP’nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bu konuda CHP rozeti takan herkes net olmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Gündeme dair de açıklama yapan Erdem, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadelerine, “Biz bu dile karşıyız, bu dili ortadan kaldıracağız, siyasete nezaketi geri getireceğiz. Süleyman Soylu’ya onun dili ile cevap vermek bizim kültürümüze aykırıdır" yanıtını verdi.

Seçim yasası ile ilgili görüşlerini de belirten Erdem, “Bu yasanın ittifak sistemlerinde dağınıklığa yol açacağı yönündeki yaklaşımlar yanlıştır. Biz bu konuda her türlü formülü üretebilecek masaya sahibiz çünkü amacımız, Türkiye’de Güçlendirilmiş Parlamenter sistemi getirmek” ifadelerini kullandı.

SOYLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hapishanelerinde bir tane uyuşturucu baronu var mı? Yoktur ama garibanlar orada var. Uyuşturucu baronları neden hapse girmez? Çünkü siyasetçiyi satın alırlar parayla" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine Soylu'dan yanıt gelmiş ve Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Patolojik mitomani hastalığı ile uğraşıyoruz" demişti.

Soylu Twitter paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: