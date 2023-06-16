CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi açıkladı: 'Devlet Opera ve Balesi’nin nota arşivi tamamen yok oldu'

Yayınlanma: 16.06.2023 - 13:17

Güncelleme: 16.06.2023 - 13:17

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin su baskınıyla yaşadığı kayıpları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. İlgezdi, yaşanan felaket sonrası kimsenin istifa etmediğini belirterek, “Orada bir sürü personel görev yapıyor. Selde elektrik hattında bir kaçak olsa insanların can güvenliği nasıl sağlanacak” dedi.

İlgezdi, önergesinde sel baskını sonucu nota arşivinin de yok olduğunu belirterek, “Su baskınına önlem alınmadığı için nota arşivi tamamen yok oldu. Alt kattaki bütün salonlar sular altında kaldı. Kostümler ve dekorlar zarar gördü. Sorumluların ağzını ise bıçak açmıyor” görüşünü dile getirdi.

CHP’li Akkuş İlgezdi soru önergesinde Bakan Ersoy’dan şu sorulara yanıt istedi:

*“Ankara Devlet Opera ve Balesi binasını hangi tarihlerde, kaç kere su basmıştır?

*Var olan DOB binasının iş güvenliği kapsamında çalışması yapılmış mıdır? Bu çalışma yapıldıysa sel baskınları ön görülmüş müdür? Herhangi bir afet durumunda binada bulunan elektrik sistemi ve elektronik cihazların personel için hayati tehlike yaratıp, yaratmadığı raporlanmış mıdır? Oradaki cihazların zarar görmesinin kuruma getireceği ek maliyet nedir? Yaşanan bu felakette sorumlu olan insanlardan bu bedeller rücu edilecek midir?

*Su baskınlarına karşı belediye ile bir görüşme ve çözüm üretilmesi için talepte bulunulmuş mudur?

*Son su baskınının Ankara Devlet Opera ve Balesi’ne toplam maliyeti nedir?

*Su basmaları yüzünden herhangi bir yönetici istifa etmiş midir?

*Sanatçıların soyunma-giyinme odalarında oluşan zarar neticesinde sanatçıların kişisel eşyaları da zarar görmüştür. Bu zararın giderilmesi için bir çalışma yapılmış mıdır?”