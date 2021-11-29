CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, AFAD’ın sınavında usulsüzlük iddiasını Meclis’e taşıdı

29 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, AFAD’daki şube müdürlüğü için yapılan yazılı sınavda 1, 2, 6, 7, 8 ve 9. olan adayların düşük sözlü sınavlar ile elendiğini, 505, 506, 511, 515 ve 521. olanların yüksek sözlü puanlar ile başarılı sayıldığını söyledi. İlgezdi, “AFAD Şube Müdürlüğü sınavında liyakat sınıfta kaldı. Sözlü sınav derhal iptal edilmeli” dedi.

AFAD, 14 Haziran ile 15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınav sonuçlarını açıkladı. Ancak, yazılı sınavdan yüksek alanların düşük sözlü puanlar ile başarısız; yazılı sınavdan düşük alanların ise yüksek sözlü puanlar ile başarılı sayılması dikkat çekti. CHP’li İlgezdi, konuyu Meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren İlgezdi, yazılı sınavda 1, 2, 6, 7, 8 ve 9. olan adayların elendiğini, 505, 506, 511, 515 ve 521. sıradaki adayların yüksek sözlü puanı ile başarılı sayıldığını kaydetti. Yazılı sınavda en az 42 kişinin 90 ve üzeri aldığına işaret eden İlgezdi, “Bu adayların sadece 21’i başarılı sayılmıştır. Sınava girecekler arasından bazı adayların il müdürü olarak atanmaları bile başlı başına sınav sürecine gölge düşürmüştür” dedi. “AFAD, şube müdürlüğü sınavında liyakat sınıfta kaldı” değerlendirmesinde bulunan İlgezdi, “Bunun bir açıklaması olamaz. Derhal sözlü sınavın iptal edilmesi gerekmekte” çağrısında bulundu.

515’TEN BİRİNCİLİĞE!

Açıklanan sözlü ve yazılı sınav puanlarına göre, yazılı sınavda 68 alarak 515. sırada bulunan kişi, 99.2’lik puan ile sözlü sınavda birinci oldu. 69 puanla 473. olan kişi 99 ile sözlü sınavda ikinci olurken, 69 puanla 488. sırada bulunan kişi de 96.6 ile sözlü sınavda üçüncü sırada yer aldı. Yazılı sınavda aldığı 94 puan ile üçüncü sırada bulunan kişinin ise 87.6 puan ile sözlü sınavda 54. sıraya gerilemesi dikkat çekti.