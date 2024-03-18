CHP’li gençler Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı

İzmir’de CHP Çiğli Gençlik Kolları üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi bulunan duvara ‘‘İzmirlilere benzemeye çalışıyormuşsun, Hamza beni acil ara” yazmasından dolayı gözaltına alındı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 18.03.2024 - 12:40
CHP’li gençler Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı
Abone Ol google-news

Yerel seçimlerle ilgili afiş çalışması yapan CHP Çiğli Gençlik Kolları üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi bulunan duvara ‘‘İzmirlilere benzemeye çalışıyormuşsun, Hamza beni acil ara” yazıları yazdı. AKP adayının şikâyeti üzerine CHP Çiğli Gençlik Kolları Başkanı Okan Er, Umut Ergün, Özgür Kızıltepe ve Taner Kaplan gözaltına alındı. 

Polis tarafından ifadeleri alınan dört kişi, ‘Cumhurbaşkanına hakaret ve kamu malına zarar verme’ suçlamasıyla savcılığa sevk edildi. 

CHP’liler ‘yurtdışı yasağı’ konularak serbest bırakıldı. 


İzmir haberleri CHP haberleri Cumhurbaşkanı haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'de 'para sayma' görüntüleri soruşturmasında yeni gelişme: Eski mülk sahibi ifade verdi

CHP'de 'para sayma' görüntüleri soruşturmasında yeni gelişme: Eski mülk sahibi ifade verdi
18 Mart Çanakkale Zaferi… Kapadokya’da balonlar Türk bayrağıyla uçtu

18 Mart Çanakkale Zaferi… Kapadokya’da balonlar Türk bayrağıyla uçtu
İşe giderken başından vurulmuştu... Kurtarılamadı!

İşe giderken başından vurulmuştu... Kurtarılamadı!
Takipçilerine söz vermişti… Yasemin Şefkatli Tatlıses oğullarının odasını gezdirdi

Takipçilerine söz vermişti… Yasemin Şefkatli Tatlıses oğullarının odasını gezdirdi
Ahmet Türk yanıtladı: AKP’yle görüşüyorlar mı?

Ahmet Türk yanıtladı: AKP’yle görüşüyorlar mı?
Kayıp Kate Middleton ortaya çıktı!

Kayıp Kate Middleton ortaya çıktı!
Turgut Altınok malvarlığını açıklamıştı: Murat Ağırel eksikleri sıraladı!

Turgut Altınok malvarlığını açıklamıştı: Murat Ağırel eksikleri sıraladı!
Günlük burç yorumları: 19 Mart 2024 Salı Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mart 2024 Salı Yay burcu yorumu