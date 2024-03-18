CHP’li gençler Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı

Yayınlanma: 18.03.2024 - 12:40

Güncelleme: 18.03.2024 - 12:40

Yerel seçimlerle ilgili afiş çalışması yapan CHP Çiğli Gençlik Kolları üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi bulunan duvara ‘‘İzmirlilere benzemeye çalışıyormuşsun, Hamza beni acil ara” yazıları yazdı. AKP adayının şikâyeti üzerine CHP Çiğli Gençlik Kolları Başkanı Okan Er, Umut Ergün, Özgür Kızıltepe ve Taner Kaplan gözaltına alındı.

Polis tarafından ifadeleri alınan dört kişi, ‘Cumhurbaşkanına hakaret ve kamu malına zarar verme’ suçlamasıyla savcılığa sevk edildi.

CHP’liler ‘yurtdışı yasağı’ konularak serbest bırakıldı.