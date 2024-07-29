CHP’li Gezmiş’ten miting çağrısı: ‘Giresun’da buluşuyoruz’

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, 2 Ağustos’ta Giresun’da fındık mitingi yapılacağını duyurdu.

ANKA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 21:00
CHP’li Gezmiş’ten miting çağrısı: ‘Giresun’da buluşuyoruz’
Abone Ol google-news

TBMM Divan Katip Üyesi CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 2 Ağustos’ta Giresun’da fındık mitingi düzenleyeceğini ve fındık üreticisiyle buluşacağını açıkladı.

İktidarın yok saydığı emekçinin sesi olmaya devam edeceklerini belirten milletvekili Gezmiş, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, fındık üreticisinin yanında olmak için 2 Ağustos Cuma günü fındığın başkenti Giresun’da fındık mitingi yapacaktır. Giresun milletvekili olarak tüm fındık üreticilerimizi mitingimize bekliyoruz” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan Gezmiş, fındık hasadına günler kalmasına rağmen fındık taban fiyatını açıklamayan iktidara da sert tepki gösterdi.

CHP’li Gezmiş, ‘fındık hasadına günler kala sessizliğini koruyan hükümete açık çağrımdır’ diyerek taleplerini sıraladı:

"Bahçeye girmek için gün sayan fındık üreticisinin sabırsız bekleyişine artık bir son verin ve 160 liranın altında bir rakamı aklınızdan dahi geçirmeyin

160 TL bizim kırmızı çizgimizdir; altında bir fiyat fındıkta hak gaspıdır.

Giresun kalite fındık, levant kalite fındıktan  oranında daha fazla fiyat farkı almalıdır."


Elvan Işık Gezmiş haberleri TBMM haberleri giresun haberleri Miting haberleri fındık haberleri

İlgili Haberler

Trump, suikasta uğradığı alanda yeniden miting düzenleyecek

Trump, suikasta uğradığı alanda yeniden miting düzenleyecek
Trump, suikast girişimine uğradığı alanda yeniden miting düzenleyeceğini duyurdu

Trump, suikast girişimine uğradığı alanda yeniden miting düzenleyeceğini duyurdu
Selahattin Demirtaş'a miting konuşmaları nedeniyle 5,5 yıl hapis cezası

Selahattin Demirtaş'a miting konuşmaları nedeniyle 5,5 yıl hapis cezası
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler