CHP’li Girgin, Bakan Koca’ya Muğla’daki hastanelerin eksiklerini sordu

28 Kasım 2022 Pazartesi, 14:32

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Sağlık Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve devlet hastanelerinin eksiklerini sordu.

“YAZIN 5 MİLYONA HİZMET VERİLİYOR”

Komisyonda söz alan Süleyman Girgin, “Kış nüfusu 1 milyon olan Muğla yazın 5 milyon nüfusa ulaşıyor. Dolayısıyla sağlık hizmeti alanında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve ilçe hastanelerinin yükü yazın daha da artıyor. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi için 800 yataklı ek bina ne zaman tamamlanacak? Bodrum ilçemiz için nüfus yoğunluğu nedeniyle 750 yataklı ek bina yapmak için bir çalışmanız var mı? Fethiye ilçemiz için 500 yatak ilavesi yapılması yönünde çalışmanız var mı?” diye sordu.

BAKAN KOCA’YA SORULAR

Türkiye'de yaşlı nüfusun 2017-2021 döneminde yüzde 20 arttığına dikkat çeken CHP’li Girgin, Bakan Koca’ya “Muğla da yaşlı nüfusun arttığı bir ilimiz. Muğla için bir yaşlı bakım hastanesi açmayı düşünüyor musunuz? Marmaris Aksaz hastanesinin aktif hale gelmesi için bir çalışmanız var mı? Amatem, yataklı servisimiz yok. Madde bağımlıları için yatarak madde ve alkol bağımlıları için arındırma merkezi açmak için bir çalışmanız var mı?, İlimizde Engelli bireyler için özel merkezler dışında kamuda engellilere bakım veren merkezimiz yok. Bu konuda bir çalışmanız var mı? Palyatif bakım merkezlerini hastanelerde arttırmak için çalışmanız var mı? Bodrum Devlet Hastanesi için anjiyo ve kalp damar cerrahisi merkezi kurmayı düşünüyor musunuz? Muğla’nın ilçe hastanelerinin yoğun bakım ünite sayılarını arttırmak, dolayısıyla sevkleri engellemek için çalışmanız var mı?” sorularını yönelti.

“EL VE MİKROCERRAHİ VE PLASTİK UZMANI EKSİĞİ VAR”

Kent genelinde el ve mikrocerrahi ve plastik cerrahi uzmanı konusunda büyük sıkıntılar yaşandığını akataran Süleyman Girgin, “Bu eksikliği gidermek için çalışmanız var mı? Temizlik personeli ihtiyacı tüm hastanelerde hat sahfada. Bu konuda çalışma var mı?” diye sordu.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde cerrahi branşlar da dâhil olmak üzere istifa eden ve afiliasyondan ayrılan doktorların olduğunu anlatan CHP’li Girgin, “Afiliasyondan ayrılarak muayene açan cerrahi branş hocaları ameliyathaneleri kullanamıyor, öğrenci ve asistan yetiştirmeleri bu durumda zorlaşıyor. Eğitimin durmaması ve devam etmesi için afiliasyon sisteminden vazgeçilip tıp fakültesi hastanesinin ayrı, Sağlık Bakanlığı hastanesinin ayrı olması için bir çalışmanız var mı?” ifadelerin kullandı.

Girgin daha önce Sağlık Bakanlığı torba kanun görüşmelerinde Muğla’nın tüm hastanelerindeki doktor ve personel eksiklerini de dile getirdiklerini ve vatandaşların mağdur olmaması, sağlık emekçilerinin haklarını almaları için soruların takipçisi olacaklarını belirtti ve eksik kadroya rağmen büyük bir özveriyle çalışan sağlık emekçilerine de teşekkür etti.