CHP’li Girgin: Deprem mağdurları dikkate alınarak EYT başlangıcı 1999 olmalı!

30 Aralık 2022 Cuma, 16:04

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Girgin, EYT ile ilgili düzenlemeden 17 Ağustos ve 12 Kasım depremi mağdurları arasında yararlanamayanlar olduğuna dikkat çekerek, 8 Eylül 1999 olarak belirlenen emeklilikten yararlanma tarihinin 31 Aralık 1999’a çekilmesi gerektiğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mücadelesi sonrasında iktidarın EYT ile ilgili adım attığını vurgulayan Girgin, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“GENEL BAŞKANIMIZIN ISRARI, EYT’LİLERİN MÜCADELESİ SONUÇ VERDİ”

“Kazanan mücadele edenler oldu. ‘Bir de bunlar türedi’ denmişti. ‘Seçim kaybetsek dahi gündeme getirmeyeceğiz’ denmişti ama finalde Genel Başkanımızın ısrarı, EYT’lilerin mücadelesi sonuç verdi. Komisyona geldiğinde detayları hep beraber göreceğiz. Burada şuna özellikle dikkat çekmek istiyoruz. EYT düzenlemesi mutlaka staj ile birlikte değerlendirilmeli.

“'SADECE EYT DEĞİL DEPREME DE TAKILDIK' DİYENLERİN MAĞDURİYETİ ÖNLENMELİ”

İkincisi 8 Eylül 1999’dan sonra işe giren vatandaşlarımız ile ilgili 1 günden dolayı 5-7 yıl mağdur olmamaları için mutlaka o süreçte bir kademeli geçiş yapılmalı. Üçüncüsü ‘sadece EYT değil depreme de takıldık’ diyen insanların mağduriyetleri mutlaka önlenmeli. 17 Ağustos 1999 depreminden tam 21 gün sonra 8 Eylül’de yasa çıkarıldı ve kademeli başlangıç geldi. Arkasından 12 Kasım’da bir deprem daha meydana geldi, insanlarımız haklı olarak can derdindeyken sigorta ile ilgilenemediler. İşbaşı yapan insanlarımızın sigorta bildirgeleri bugünkü gibi dijital sistemde olmadığı için 3 ay sonra bildirildi. Deprem döneminde çalışıyor olmalarına rağmen sigorta bildirgeleri yapılmadı, bu insanlar 1 gün, 1 hafta, 1 ay ile EYT kapsamı dışında kaldı. Buradan iktidara çağrımız.

“EMEKLİLİK TARİHİ 1999’UN SONUNA KADAR UZATILMALI”

EYT düzenlemesinde mutlaka hem staj değerlendirilmeli hem de ‘sadece EYT değil depreme takıldık’ diyen insanların mağduriyetini giderecek formül aranmalı. Ne olması lazım? EYT başlangıç tarihi 1999 değil 99’un sonuna kadar uzatılması lazım.”